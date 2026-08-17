Ethiopie: Un membre du Comité central de l'opposition érythréenne décrit la coalition « Tsimdo », regroupant des groupes anti-éthiopiens aux intérêts divergents

Addis Ababa — « Tsimdo », une alliance de groupes anti-éthiopiens, est une coalition d'intérêts politiques divergents, unis principalement par leur opposition au gouvernement fédéral éthiopien, a déclaré Dawit Teferi, membre du Comité central du Front érythréen de la Révolution bleue (EBRF).

Lors d'un entretien exclusif sur Zoom avec l'ENA, ce membre du Comité central a souligné que l'alliance ne devait pas être considérée avant tout comme une coalition articulée autour d'un objectif territorial commun, mais comme une coopération entre les groupes qui la composent, malgré leurs divergences.

« Les principaux acteurs de ce groupe n'ont rien en commun, si ce n'est le renversement du gouvernement central éthiopien », a déclaré Dawit.

Selon lui, la stratégie immédiate de l'alliance consiste à maintenir la pression sur le gouvernement fédéral et à rechercher un changement politique en rassemblant différents groupes contre celui-ci.

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« L'objectif est de continuer à déstabiliser le gouvernement et, espérons-le, de provoquer un changement de pouvoir en créant une alliance qui affaiblit constamment le gouvernement. »

Le membre du Comité central a fait valoir que la stratégie de Tsimdo repose également sur une riposte militaire du gouvernement éthiopien susceptible d'entraîner ses membres dans une confrontation plus large avec le gouvernement fédéral.

Il a souligné que le groupe pourrait être confronté à des contradictions internes plus importantes s'il ne parvenait pas à entraîner le gouvernement dans un conflit ouvert.

Selon lui, les membres de l'alliance ne sont pas nécessairement liés par un objectif politique commun à long terme, mais par une coopération essentiellement tactique.

« Aucun d'entre eux n'est engagé envers les autres », a déclaré Dawit, ajoutant que la coopération actuelle repose en grande partie sur des intérêts stratégiques immédiats.

Le gouvernement éthiopien devrait donc tirer les leçons des conflits passés et éviter de laisser les groupes opposés dicter les conditions de l'affrontement.

Ce membre du Comité central a qualifié l'affaire Tsimdo d'événement grave, mais a déclaré qu'il pensait que le temps et la retenue pourraient mettre à nu les divisions internes de l'alliance.

« Plus le conflit ouvert tardera à éclater, plus le poids de la haine entre ces groupes finira par les pousser, tous sans exception, à s'entre-déchirer », a-t-il souligné.

Pour Dawit, cette alliance est également liée au renouveau des relations entre le TPLF et le gouvernement érythréen.

Il a noté que les relations entre les deux parties se sont réchauffées malgré leur rivalité et leurs divergences de longue date, ajoutant que ce rapprochement devait être compris dans le contexte de l'évolution des calculs politiques et sécuritaires régionaux.

Il a souligné que l'objectif du TPLF allait au-delà de la simple prise de pouvoir au Tigré, précisant que son but était de retrouver sa place au sein de l'élite dirigeante éthiopienne.

Ce membre du Comité central a déclaré que cela expliquait les efforts visant à reconstituer une alliance similaire à celle formée en 1991, qui avait renversé le gouvernement militaire en Éthiopie.

Cependant, Dawit a déclaré que les acteurs impliqués ne semblaient pas avoir suffisamment pris en compte les changements survenus au cours des trois dernières décennies.

Il a fait remarquer qu'« ils ne semblent pas tirer les leçons de l'histoire. Ils veulent répéter l'histoire ».