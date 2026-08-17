Ile Maurice: Piétons sur l'autoroute - Un danger mortel

17 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Kavina Ramasawmy

L'autoroute n'est pas un endroit où traverser. Les véhicules y roulent à grande vitesse et un conducteur peut ne disposer que de quelques secondes pour apercevoir un piéton, freiner ou l'éviter. Une voiture qui semble loin peut arriver bien plus vite qu'on ne le pense.

Dans cet épisode 20 de Sekirite noU priorite, Barlen Munusami explique ce que prévoit la loi concernant la présence et la traversée des piétons sur l'autoroute.

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, intervient également sur la nécessité d'adapter les infrastructures au développement des régions : passerelles suffisantes, bien placées, éclairées, entretenues, sécurisées et accessibles à tous.

Même si le trajet paraît plus long, utilisez toujours une passerelle ou un passage sécurisé. Ne coupez jamais un grillage et n'escaladez aucune barrière. Sur l'autoroute, une seule mauvaise décision peut coûter la vie.

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