Ile Maurice: Une trentenaire agressée au sabre, deux suspects arrêtés

17 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Une femme de 30 ans a été agressée au sabre alors qu'elle se trouvait à la Place taxis de Flacq. L'incident s'est produit hier, dimanche 16 août, vers 9 heures. La victime, une Storekeeper habitant Grand-Gaube, était assise sur un banc lorsqu'un homme l'aurait approchée par la droite. Armé d'un sabre, il l'aurait agressée à quatre reprises, la blessant notamment au bras droit, à la cuisse droite et à la tête.

Après l'agression, le suspect aurait pris la fuite en direction de La Source, à Flacq. Blessée, la victime s'est rendue à l'hôpital SAJ, où elle a reçu des soins avant d'être autorisée à rentrer chez elle.

Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Flacq ont arrêté Jean Teddy Travady, 33 ans, et Akhilanand Sohotoo, 50 ans, à la suite d'informations recueillies sur le terrain. Les deux suspects ont été placés en détention policière. Leur interrogatoire est prévu après leur comparution.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.