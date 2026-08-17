Ile Maurice: Une trentenaire agressée au sabre, deux suspects arrêtés

Une femme de 30 ans a été agressée au sabre alors qu'elle se trouvait à la Place taxis de Flacq. L'incident s'est produit hier, dimanche 16 août, vers 9 heures. La victime, une Storekeeper habitant Grand-Gaube, était assise sur un banc lorsqu'un homme l'aurait approchée par la droite. Armé d'un sabre, il l'aurait agressée à quatre reprises, la blessant notamment au bras droit, à la cuisse droite et à la tête.

Après l'agression, le suspect aurait pris la fuite en direction de La Source, à Flacq. Blessée, la victime s'est rendue à l'hôpital SAJ, où elle a reçu des soins avant d'être autorisée à rentrer chez elle.

Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Flacq ont arrêté Jean Teddy Travady, 33 ans, et Akhilanand Sohotoo, 50 ans, à la suite d'informations recueillies sur le terrain. Les deux suspects ont été placés en détention policière. Leur interrogatoire est prévu après leur comparution.