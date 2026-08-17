Ile Maurice: Trois personnes arrêtées après un vol présumé de Rs 270 000 dans un supermarché

Une vérification du coffre-fort d'un supermarché à Brisée-Verdière a permis de découvrir un vol présumé. Une caissière de 20 ans est soupçonnée d'avoir pris de l'argent, des cigarettes et des cartes prépayées sur une période de près de deux semaines. Le montant total du préjudice est estimé à Rs 270 000.

L'affaire a été signalée à la police dans la nuit du samedi 15 août. Le lieu a été examiné par une policière, tandis que des enquêteurs de la Criminal Investigation Division de la Division de Police Sud se sont également rendus sur place.Le responsable des opérations du supermarché, âgé de 34 ans, a expliqué qu'il s'en est rendu compte plus tôt, le 14 août, vers 19 h 30.

Alors qu'il vérifiait le coffre-fort de son bureau, il a constaté qu'une liasse de billets de Rs 100 avait disparu. Il a alors décidé de consulter les images des caméras de surveillance du supermarché.

Selon sa déposition, les images auraient montré plusieurs actes suspects entre le 29 juillet et le 11 août. Une caissière de 20 ans et habitant Brisée-Verdière est soupçonnée d'avoir pris à plusieurs reprises de l'argent et d'autres articles dans le coffre-fort.

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Deux hommes âgés de 24 et 29 ans, qui habitent également à Brisée-Verdière, ont aussi été arrêtés. Leur rôle exact devra être établi par les enquêteurs.

Au total, Rs 121 000 auraient été prises. Dix paquets de cigarettes ainsi que 80 cartes prépayées MyT de Rs 50 chacune auraient également disparu.

Selon le responsable, la clé du coffre-fort était gardée dans le tiroir de son bureau durant les heures de travail. Cette pratique aurait permis à la suspecte d'avoir accès au coffre.