Congo-Kinshasa: LIPROBAKIN 2025-2026 - 8 clubs qualifiés pour les play-offs

La phase classique du championnat de la Ligue Provinciale de Basket-ball de Kinshasa (LIPROBAKIN) 2025-2026 a pris fin le dimanche 15 août 2026 au Stadium des Martyrs.

La dernière journée a offert plusieurs affiches captivantes aux amateurs de basketball kinois.

One Team a confirmé sa bonne forme en s'imposant face à BC City Kauka sur le score de 70 à 64. De son côté, BC Jourdain a arraché une précieuse victoire contre BC Héritage (63-59), tandis que BC Don Bosco a pris le meilleur sur BC Espoir Fukash (59-54).

Dans le duel le plus spectaculaire de la journée, Ballers Basketball a dominé le BC Marché de la Liberté (83-71).

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Les huit qualifiés pour les play-offs masculins

Au terme de la phase classique, Chaux Sport Basketball réalise un parcours exceptionnel en terminant invaincu avec un bilan parfait de 23 victoires en 23 matchs. Les huit premiers sont qualifiés pour le play-off

Voici comment se présente le classement à l'issu de la phase classique :

1. Chaux Sport (23-0) : 46 pts,

2. ONATRA (22-1) : 45 pts, 23 MJ

3. Terreur (19-4) : 42 pts,

4. Ballers Basketball (18-5) : 41 pts,

5. Molokai (18-5) : 41 pts,

6. One Team (17-6) : 40 pts,

7. Vea Espoir (17-6) : 40 pts,

8. Marché de la Liberté (16-7) : 39 pts,

9. Opportunidade (15-8) : 38 pts,

10. Espoir Fukash (15-8) : 38 pts,

11. City Kauka (12-11) : 35 pts,

12. Binza City (12-11) : 35 pts

13. CSM (10-13) : 33 pts,

14. CFB Raphaël (9-14) : 32 pts

15. Don Bosco (9-14) : 31 pts, 23 MJ,

16. DCMP/K (8-15) : 30 pts,

17. Héritage (7-16) : 30 pts,

18. Ngaliema (6-17) : 29 pts

19. Jourdain (6-17) : 28 pts,

20. J&A (5-18) : 28 pts

21. Bana Lingwala (5-17) : 27 pts,

22. Cathy Lingenga (4-19) : 26 pts,

23. Ngaba BC (1-22) : 24 pts,

24. NMG (1-22) : 23 pts,