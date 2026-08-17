Congo-Kinshasa: Les parents appellent à renforcer les mesures contre Ebola avant la rentrée scolaire en Ituri

À deux semaines de la rentrée scolaire 2026-2027, prévue le 1er septembre, des parents d'élèves en Ituri appellent les responsables des établissements scolaires à renforcer les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola.

Cette demande intervient alors que l'épidémie se poursuit dans la province et que des décès communautaires continuent d'être signalés dans certaines familles à Bunia.

Les parents souhaitent que toutes les dispositions soient prises pour protéger les élèves et le personnel enseignant contre le virus Ebola.

Ils demandent notamment la disponibilité de dispositifs de lavage des mains et de thermoflash, le respect strict des règles d'hygiène ainsi que l'assainissement régulier des latrines dans les établissements scolaires.

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Leur inquiétude est également alimentée par les récents décès communautaires rapportés à Bunia et par la réticence de certains membres de la communauté à respecter les mesures de prévention.

Les autorités scolaires rassurent

De son côté, la direction provinciale de l'Éducation nationale, Ituri 1, affirme que des dispositions sont déjà prises pour sécuriser la rentrée scolaire.

Le directeur provincial indique que les chefs d'établissements ont reçu des instructions pour renforcer les mesures barrières, avec l'appui des partenaires de la riposte contre Ebola.

Des séances de sensibilisation et de formation des enseignants sont également organisées afin de les préparer à appliquer les mesures de prévention dans les écoles.

Un appel à la vigilance des parents

Les autorités scolaires invitent enfin les parents à collaborer avec les établissements scolaires et à respecter les mesures de prévention afin de réduire les risques de propagation du virus en milieu scolaire.

L'Ituri reste, à ce jour, l'épicentre de l'épidémie, avec plus de 80 % des décès enregistrés dans cette province, selon les autorités sanitaires.