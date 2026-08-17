Congo-Kinshasa: Des combats entre l'AFC-M23 et les Wazalendo provoquent de nouveaux déplacements à Masisi

17 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

De violents combats entre l'AFC-M23 et une coalition de groupes Wazalendo se poursuivent ce lundi 17 août dans plusieurs localités du groupement Ufamandu Ier, au sud du territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu.

Selon des sources locales, l'intensité des affrontements a contraint plusieurs centaines de familles à quitter leurs habitations. Des habitants ont notamment fui vers Remeka, Katuundu, Biriko et d'autres localités jugées plus sûres. les affrontements se concentrent notamment autour de Remeka et Kashovu, dans la chefferie des Bahunde. Ils se sont étendus à cette zone après plusieurs jours de combats dans le groupement voisin de Ziralo, en territoire de Kalehe, au Sud-Kivu.

Des tirs d'artillerie lourde ont été entendus durant toute la matinée dans les villages de Kashovu et aux environs de Remeka, selon les mêmes sources.

L'AFC-M23 aurait lancé une offensive contre des combattants Wazalendo dirigés notamment par Mutayomba James, Maachano et un certain Marocain.

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L'intensité des affrontements a contraint plusieurs centaines de familles à quitter leurs habitations. Des habitants ont notamment fui vers Remeka, Katuundu, Biriko et d'autres localités jugées plus sûres.

Une situation tendue entre Masisi et Kalehe

Cette nouvelle flambée de violence intervient après les affrontements enregistrés ces derniers jours dans le groupement de Ziralo, en territoire de Kalehe, au Sud-Kivu.

La semaine dernière, l'armée congolaise et des combattants Wazalendo y avaient repris plusieurs localités, dont Lumbishi. Mais samedi, l'AFC-M23 aurait lancé une contre-offensive et repris le contrôle de la zone, rapportent des sources concordantes, ajoutant que dans les groupements Ufamandu Ier et Ziralo, la situation reste tendue. Plusieurs villages continuent de se vider de leurs habitants, faisant craindre une aggravation de la situation humanitaire dans cette zone située à cheval entre le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.

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