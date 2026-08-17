Congo-Kinshasa: Rentrée-scolaire - Comment assurer une reprise effective, apaisée et inclusive

17 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans deux semaines, les élèves vont reprendre le chemin de l'école après deux mois de repos. Pour assurer un retour serein de leurs enfants en classe, les parents se démènent pour réunir le nécessaire : Uniformes, cahiers, cartables, paires de baskets et autres.

Cependant, les exigences de certaines écoles privées sont devenues une charge financière et logistique. Elles exigent les frais de confirmation, les papiers duplicateurs, papiers hygiéniques, savons liquides, produits d'entretien et autres.

Ces établissements obligent aussi les parents d'acheter les livres, tenues de gymnastique, les badges et autres fournitures exclusivement chez eux à des tarifs bien supérieurs au marché.

Par ailleurs, les menaces de grève brandies par certains syndicats qui réclament des réponses du gouvernement à leurs revendications risquent de perturber la reprise des classes.

Que faire pour garantir à tous les enfants une rentrée scolaire apaisée, effective et inclusive ?

Serge Bondedi Eleyi, Secrétaire Général de l'Asbl YMAE et Coordonnateur de la campagne « Ecole Eza Mombongo te » en discute avec Jody Daniel Nkashama :

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