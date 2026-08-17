Congo-Kinshasa: Produits alimentaires périmés - Comment protéger les consommateurs

La vente de produits alimentaires dont la date de péremption est dépassée reste une préoccupation pour les consommateurs à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC.

Lait, yaourts, pâtes, gâteaux, chocolats, sandwiches et autres produits peuvent se retrouver dans les rayons malgré leurs dates d'expiration. Dans certains cas, des pratiques frauduleuses seraient utilisées pour modifier les dates figurant sur les emballages.

Au-delà de la question commerciale, cette situation soulève un véritable enjeu de santé publique, puisque la consommation de produits altérés ou impropres peut présenter des risques pour la santé.

Comment renforcer le contrôle des produits alimentaires sur le marché ?

Quels réflexes les consommateurs doivent-ils adopter pour éviter de consommer des denrées avariées ?

Comment protéger les consommateurs congolais face à ces commerçants qui ne pensent qu'à l'argent au mépris de la santé de la population ?