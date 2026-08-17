Congo-Kinshasa: Des caniveaux bouchés inquiètent les habitants de Kindu à l'approche des pluies

L'état de plusieurs caniveaux de Kindu, dans la province du Maniema, suscite des préoccupations. Les routes asphaltées ont été construites ces dernières années, cependant de nombreux ouvrages de drainage sont aujourd'hui envahis par des déchets et des herbes, dégageant parfois des odeurs désagréables. À l'approche de la saison des pluies, des habitants appellent les autorités à procéder au curage de ces caniveaux afin de prévenir les risques d'inondation et d'améliorer les conditions d'assainissement dans la ville.

Sur le boulevard Joseph-Kabila, l'avenue de la Paix et dans plusieurs autres artères de Kindu visitées par Radio Okapi, le constat est le même : des caniveaux encombrés par des immondices et, par endroits, envahis par la végétation. Des habitants estiment qu'un curage s'impose avant le début des pluies.

« C'est très compliqué, tous les caniveaux sont remplis d'immondices ! Il est temps que les autorités pensent à les curer maintenant là avant que les pluies ne commencent », affirme l'un d'eux.

Le maire de Kindu, Atibu Mulamba, assure que des dispositions sont prises pour assainir ces ouvrages. Toutefois, il déplore le comportement de certains habitants qui utilisent les caniveaux comme dépotoirs :

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« Depuis que ces caniveaux ont été construits il n'y a jamais eu curage mais nous sommes en train de faire un effort pour déboucher tous les caniveaux. Et le deuxième constat, c'est le fait que la population elle-même a choisi ces caniveaux là pour lui servir des poubelles. Et ça annule tout petit peu les efforts que nous sommes en train de fournir en partenariat avec les femmes secouristes ».

Le maire de Kindu invite par ailleurs les ménages à se doter de poubelles et à adopter des pratiques favorables à l'assainissement de leur cadre de vie.