Cote d'Ivoire: Bouaké - Amadou Koné sonne la mobilisation contre l'insécurité et les stupéfiants

La traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs nationales a servi de tribune au maire de Bouaké, Amadou Koné, pour lancer un appel à la mobilisation en faveur de la sécurité, de la protection de la jeunesse et de la lutte contre la consommation des stupéfiants.

Organisée ce lundi 17 août 2026 à l'Hôtel de Ville, cette cérémonie a réuni les élus municipaux et les responsables de l'administration communale autour des valeurs républicaines et des défis auxquels la cité est confrontée.

Présidant cette rencontre, le premier magistrat de la commune a insisté sur la nécessité de renforcer les actions destinées à préserver la stabilité de Bouaké. Pour lui, la sécurité demeure un facteur essentiel du développement local et nécessite une implication constante de l'ensemble des acteurs.

Un appel à une plus grande implication des élus

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S'adressant à ses adjoints, Amadou Koné les a invités à redoubler d'efforts afin de consolider les acquis en matière de sécurité et de contribuer davantage à la protection des populations.

Le maire a souligné l'importance d'une présence accrue des responsables municipaux sur le terrain afin d'anticiper les difficultés et de maintenir un climat de confiance entre les citoyens et les autorités locales.

Poursuivant son intervention, il a interpellé les conseillers municipaux sur leur rôle dans la lutte contre la consommation et le trafic des produits illicites, un phénomène qui touche particulièrement les jeunes.

La jeunesse au coeur des préoccupations

Selon Amadou Koné, la lutte contre les stupéfiants doit être considérée comme une priorité collective. Il a ainsi exhorté les élus à unir leurs efforts et à mener des actions concertées pour endiguer ce fléau.

Le maire a rappelé que la protection de la jeunesse constitue un enjeu majeur pour l'avenir de la commune. Il a estimé que la préservation d'un environnement sain représente une condition indispensable à l'épanouissement des jeunes générations.

Au-delà du cérémonial républicain, cette rencontre a permis de réaffirmer l'engagement des autorités municipales en faveur de la paix et du vivre-ensemble.

À travers cette cérémonie de salut aux couleurs nationales, Amadou Koné a lancé un message fort en faveur d'une mobilisation collective visant à préserver la cohésion sociale, à renforcer la sécurité et à garantir un avenir plus serein aux populations de Bouaké, en particulier à sa jeunesse.