Cote d'Ivoire: Proximité des soins - Le centre de santé rural de N'Guessankoi inauguré

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a inauguré, le samedi 15 août 2026, le centre de santé rural (Csr) de N'Guessankoi, dans la sous-préfecture d'Agou, dans le département d'Adzopé, rapporte le ministère sur sa page Meta.

Bâti sur une superficie de 5 hectares, cet établissement sanitaire vient renforcer l'offre de soins de proximité au profit des populations de cette localité et de celles des villages environnants.

D'un coût de 180 millions de Fcfa, le Csr de N'Guessankoi comprend un bâtiment abritant l'infirmerie et la maternité, un préau dédié aux activités de vaccination et de nutrition, ainsi que deux bâtiments servant de logements à la sage-femme et à l'infirmier.

Ce centre dispose également de toilettes et d'une clôture, en vue de renforcer la sécurité des patients. En outre, un forage est en cours de réalisation. La réalisation dudit centre s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à rapprocher davantage les services de santé des populations et à garantir un accès équitable à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire national.

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« Tout citoyen, où qu'il se trouve sur le territoire national, doit avoir accès à des soins de qualité parce que chaque vie compte », a souligné le ministre en charge de la Santé, invitant les populations à fréquenter régulièrement ce centre de santé et à en faire bon usage.

Aussi les a-t-il invitées à faciliter l'intégration des agents de santé nouvellement affectés, condition essentielle au bon fonctionnement de l'établissement et à la continuité des soins.