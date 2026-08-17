Cote d'Ivoire: Forum international du développement durable - Abidjan accueillera la 1re édition en octobre 2026

La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), siège du Patronat ivoirien à Abidjan-Plateau, abritera, les 13 et 14 octobre 2026, le Forum international du développement durable (Fidd), un rendez-vous placé sous le thème « Développement durable, innovation et compétitivité : transformer les modèles économiques pour une croissance responsable ».

Porté par Michaël Tra Bi, associé-gérant de Performance Challenge Consulting, par ailleurs commissaire général du forum, l'événement ambitionne de réunir plus de 3 000 participants et visiteurs, une cinquantaine d'experts et d'intervenants, ainsi que des représentants de plus de dix pays, autour de sept axes stratégiques : la finance verte, l'économie circulaire, l'empreinte carbone, l'Esg-Rse-Ess, l'innovation et la digitalisation, les politiques publiques et la gouvernance, ainsi que l'agrobusiness durable.

Des conférences plénières, des panels thématiques, des ateliers certifiants, des rencontres B2B et B2G, un « pitch durabilité » devant un jury d'investisseurs, ainsi qu'un dispositif inédit en Afrique de l'Ouest, le Fidd Job Dating, dédié à la mise en relation entre recruteurs et talents de la transition durable, seront les activités phares qui meubleront ce rendez-vous.

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Selon Michaël Tra Bi, ce forum se positionne comme « la plateforme sous-régionale de référence sur l'alignement des économies ouest-africaines sur les standards internationaux de durabilité, dans un contexte marqué par l'intensification des risques climatiques et l'exigence croissante de décarbonation ».

Une conférence de presse de lancement est annoncée pour septembre 2026, à Paris et à Abidjan.