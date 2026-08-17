Cote d'Ivoire: Kolia mise sur le reboisement - Plus de 200 arbres plantés pour embellir la ville

La lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement passent aussi par des initiatives locales.

À Kolia, dans le département de Kouto, les populations ont donné un signal fort en prenant part, le 16 août 2026, à une vaste opération de planting d'arbres destinée à embellir la ville et à contribuer à la reconstitution du couvert forestier ivoirien.

Initiée par le poste des Eaux et Forêts de Kolia, sous l'impulsion du chef du cantonnement des Eaux et Forêts de Kouto, le commandant Coulibaly Gnouhoué Philippe, cette activité a été organisée en collaboration avec l'Association des cadres de Kolia, conduite par l'honorable Touré Daouda, ancien député de la nation.

L'opération a consisté à planter des arbres le long des principales artères de la ville afin d'améliorer le cadre de vie des populations tout en renforçant les actions nationales en faveur du reboisement.

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Au total, plus de 200 plants de flamboyants (Delonix regia), une espèce appréciée pour sa beauté et sa capacité à embellir les espaces urbains, ont été mis en terre. Cette initiative a bénéficié de la participation active de plusieurs acteurs locaux, notamment l'Association des élèves et étudiants de Kolia ainsi que la municipalité.

Un engagement collectif en faveur de l'environnement

Au cours de la cérémonie, le lieutenant Akoumon Nanan Jetrot, chef du poste des Eaux et Forêts par intérim de Kolia, a rappelé l'importance capitale des arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Selon lui, le reboisement constitue l'un des moyens les plus efficaces pour atténuer les effets des changements climatiques, protéger les sols et préserver la biodiversité.

Il a également invité les populations à veiller à l'entretien des plants mis en terre afin d'assurer leur croissance et leur pérennité.

« Cette opération est avant tout un acte éco-citoyen qui traduit une prise de conscience collective face aux défis environnementaux », a-t-il souligné.

Une initiative appelée à se pérenniser

Les participants ont accueilli cette activité avec enthousiasme. Plusieurs d'entre eux ont exprimé le souhait de voir cette initiative se renouveler régulièrement afin de faire de Kolia une ville plus verte et plus agréable à vivre.

Au-delà de son caractère symbolique, cette opération de reboisement illustre la volonté des autorités forestières, des cadres et des populations locales d'unir leurs efforts pour préserver l'environnement.

À travers ce geste, Kolia entend ainsi apporter sa contribution à la restauration du patrimoine forestier ivoirien et transmettre aux générations futures un environnement plus sain et durable.