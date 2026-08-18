Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a, par décrets publiés le 17 août à Brazzaville, nommé plusieurs officiers de la force publique à diverses fonctions et rétrogradé deux d'entre eux aux grades inférieurs.

Des officiers nommés, le colonel-major Gildas Olangué est le plus heureux avec une double congratulation. Commandant territorial de la gendarmerie de Brazzaville, il a été promu, à titre exceptionnel, par le chef suprême des armées, au grade général de brigade et nommé en même temps, commandant de la gendarmerie nationale.

Succédant au général de brigade Gervais Okouangué, Gildas Olangué sera secondé par le colonel-major Dieudonné Magloire Gaëtan Moassa, nommé commandant en second, chef d'état-major de la gendarmerie nationale.

Au niveau de la police, le colonel-major Serge Pépin Itoua-Poto a été nommé commandant en second, chef d'état-major des forces de police, en remplacement du général de brigade Jean Pierre Okiba. Le médecin-colonel Itoua Yoyo Ambianzi Yoga a, quant à lui, été nommé commandant de la mobilisation et des opérations de secours du commandement de la sécurité civile.

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Assurant l'intérim depuis quelques mois, le colonel-major de police Jean Claude Gakosso a été confirmé au poste d'administrateur principal, chef du département des migrations et du contrôle des étrangers à la Centrale d'intelligence et de documentation, par décret présidentiel. Le dernier décret de nomination signé par le président de la République ce 17 août concerne l'élévation du colonel de police Sabin Didace Olessongo au poste de directeur général de l'administration et des ressources humaines au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Il remplace le colonel-major Jean Bernard Okoko Esseau.

S'agissant des rétrogradations, les commandants de police Isidore Wilfrid Elion et Samuel Ambendza, en service respectivement au commandement territorial des forces de police de Brazzaville et au commandement de la police judiciaire près le commandement des forces de police, ont été rétrogradés au galon de brigadier pour faute contre l'honneur, le devoir et la probité.