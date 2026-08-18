Sénégal: Les députés Pastef sous pression...

Le député Pastef du département de Mbour, Dliby Ciss, a pris ses distances ce lundi 17 août, avec la ligne de son parti pour défendre le Président Diomaye Faye. « Je ne suivrai pas cette dérive » , a-t-il lancé lors de son intervention au pupitre de l'Assemblée nationale. Depuis la création de son parti, le Chef de l'État semble être en mesure de recruter davantage dans les rangs de son parti d'origine.

Lors d'une rencontre avec des militants à Mbour le week-end d'avant, le député avait déjà exprimé publiquement son désaccord avec la direction actuelle du Pastef. Djiby Ciss avait alors déclaré : « Aujourd'hui, je parle en tant que fils du Sénégal d'abord. Le Président Diomaye Faye incarne l'espoir de rupture que nous avons promis aux Sénégalais. Je ne peux pas accepter que des calculs politiciens viennent freiner cette dynamique ».

Le parlementaire s'est également montré critique à l'egard de ses anciens camarades. « Certains camarades du Pastef ont oublié pourquoi nous sommes battus. On ne peut pas critiquer le Président pour chaque décision sous prétexte de garder une posture d'opposition. Nous sommes au pouvoir pour servir, pas pour faire de la figuration », avait-il rappelé.

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Et Djiby Ciss de d'annoncer clairement son départ du Pastef : « Si défendre le Président, c'est trahir le parti, alors j'assume. Mais moi je n'ai trahi ni le peuple ni le projet. La loyauté va d'abord au Sénégal et à celui que le peuple a choisi ».

Il a aussi appelé à un retour aux fondamentaux du projet et dénoncé les querelles de chapelle qui divisent le parti au lieu de le renforcer.

Un Président qui attire dans son ancien parti

Cette prise de position intervient alors que plusieurs cadres issus du Pastef semblent se rapprocher directement de la Présidence. Depuis son accession au pouvoir, le Président Faye multiplie les rencontres avec des élus et responsables locaux, court-circuitant parfois les instances du parti.

Pour des observateurs, cette stratégie vise à élargir sa base au-delà du seul appareil du Pastef et à s'appuyer sur une majorité présidentielle plus large, moins dépendante des cadres historiques du parti.

La sortie du député de Mbour a fait beaucoup réagir sur X et Facebook. Au sein du Pastef, les cadres ont réagi publiquement. Sur X, le député Pastef et porte-parole Guy Marius Sagna a écrit que la discipline républicaine et la discipline de parti ne sont pas négociables. Nous devons parler d'une seule voix derrière le Président et le parti.

Le secrétaire général adjoint du Pastef Birame Soulèye Diop a aussi réagi sur Facebook en rappelant que chacun est libre de ses opinions, mais quand on porte l'étiquette Pastef, on se doit de respecter les orientations définies collectivement.

Les pro et anti Diomaye Faye s'affrontent également sur les réseaux sociaux. Le compte Senegal Debout commente qu'enfin un député a le courage de dire la vérité. Le pays d'abord, le parti ensuite. Soutien total à Dliby Ciss. Sur Facebook, Aïssatou Ndiaye écrit que nous avons voté Diomaye, pas pour des querelles internes. Merci Monsieur le Député pour votre loyauté au projet.

Le militant Pastef Modou Pastef sur X déclare que trahir le parti c'est trahir le projet. S'il n'est pas d'accord qu'il démissionne au lieu de faire le jeu de l'opposition. Sur Facebook, la page Les Patriotes de la Diaspora poste qu'on ne peut pas être député Pastef et faire des déclarations contre le parti. Le peuple vous a élus sous cette bannière.

Face à la polémique, le parti n'a pas encore publié de sanction officielle, mais la pression monte sur les députés jugés trop proches de la Présidence.