Afrique Australe: La région veut transformer son potentiel en prospérité

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, accompagné de son épouse, Veena, et du ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, entre autres, a assisté à la cérémonie d'ouverture du 46e Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), hier, au Durban International Convention Centre, en Afrique du Sud.

Ce sommet, présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, a pour thème «Une industrialisation résiliente, durable et inclusive grâce au développement des infrastructures, à la transformation de l'agriculture et des ressources minérales critiques, en vue d'un monde juste». Il reflète l'engagement de la région à traduire les acquis politiques en progrès économiques et sociaux concrets.

Le ciment de l'Union africaine

Dans son discours d'ouverture, le président Ramaphosa a souligné un impératif : transformer la libération politique chèrement acquise de la région en un véritable développement économique et social. Il a insisté sur le fait qu'une intégration régionale renforcée, l'industrialisation et le développement économique sont essentiels à l'amélioration des conditions de vie en Afrique australe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ramaphosa a souligné l'importance historique de la tenue de ce sommet, rappelant qu'il se tenait exactement 34 ans après la signature de la Déclaration et du Traité de la SADC à Windhoek, en Namibie, le 17 août 1992. Il a qualifié ce moment de charnière : «Nous nous réunissons au confluent de deux moments déterminants de l'histoire de l'Afrique : la création de notre Communauté d'Afrique australe et la naissance de notre Union continentale. Ces anniversaires nous rappellent la vision, le courage et la détermination de ceux qui nous ont précédés.»

Le président Ramaphosa a souligné que l'Union africaine a été fondée sur la conviction fondamentale que l'avenir de l'Afrique repose sur la coopération, l'intégration et l'unité entre ses États membres.

«C'est le moment de l'Afrique»

Le président des Seychelles, Patrick Herminie, a, lui, affirmé que «c'est le moment de l'Afrique». Il a reconnu les réalisations des générations précédentes, qui ont obtenu l'indépendance politique et la souveraineté tout en établissant des cadres de coopération régionale.

Cependant, Patrick Herminie a formulé un défi particulier pour la génération actuelle : «Notre génération est appelée à accomplir une mission différente : transformer l'immense potentiel de l'Afrique en prospérité pour ses peuples.» Cette déclaration reflète un large consensus régional selon lequel la prochaine phase du développement africain exige de dépasser la libération politique pour s'orientervers une transformation économique et une prospérité inclusive.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, a rencontré le ministre sud-africain des Relations internationales, Ronald Lamola. Ils ont discuté de la réaffectation des quotas de sucre non utilisés au sein du marché de la Southern African Customs Union et de la mise en place d'un accord de réciprocité en matière de visas afin de faciliter les déplacements et les échanges.

Ce 46e Sommet de la SADC offre plus largement une opportunité d'harmoniser les stratégies de développement régionales et continentales. Une démarche fondamentale pour une croissance économique durable et la compétitivité régionale dans l'économie mondiale.