Ile Maurice: Marie Noelle Louis, 61 ans, décédée - Le conducteur testé positif à l'alcool

Marie Noelle Louis, âgée de 61 ans, n'a pas survécu à la collision dimanche soir à chemin Vingt pieds, Grand-Baie, vers 19 h 15, impliquant trois véhicules. L'accident, entre une Nissan March conduite par un habitant de Ste-Croix âgé de 46 ans, et deux autres voitures, a fait plusieurs blessés.

Marie Noelle Louis, passagère de la Nissan March, a été déclarée morte sur place par le médecin de service du SAMU. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital sir Anerood Jugnauth, Flacq. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste Prem Chamane a attribué son décès à un choc consécutif à de multiples blessures.

Les tests d'alcoolémie se sont révélés négatifs pour deux conducteurs mais pas celui du conducteur de la Nissan March, avec un taux de 65mg. Il a été admis à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses, ainsi qu'une fillette de cinq ans, passagère d'un des autres véhicules. Selon des témoins présents sur place, le conducteur de la Nissan March aurait, peu avant la collision, dépassé plus de cinq véhicules.