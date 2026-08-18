Ile Maurice: Une enquête tisse ses fils entre cousins, 4x4 caché et traversée contestée

Un troisième homme a été arrêté durant le week-end dans l'affaire de trafic présumé entre l'île Maurice et La Réunion. Autour d'une cargaison de cannabis estimée à plus de Rs 200 millions, les enquêteurs reconstituent, image par image, les mouvements de plusieurs protagonistes que des liens familiaux rapprochent depuis longtemps.

Après Ravindra (Kris) Chimajee et Gulshan Govind, c'est au tour de Daniel José Auguste, 60 ans, agriculteur établi à Tamarin Falls, de rejoindre les geôles de la police mauricienne.

C'est un 4x4 bleu, retrouvé une nuit d'août dans la cour d'une maison de Quatre-Bornes, qui aura fini par précipiter cette troisième arrestation. Autour de ce Ford Raptor caché, immatriculé en 2023, se noue depuis plusieurs jours l'un des volets les plus scrutés d'une enquête antidrogue qui mobilise les polices mauricienne et réunionnaise. Au coeur du dossier : une tentative présumée d'importation de 155,7 kilos de cannabis, évalués à quelque Rs 234 millions, entre les deux îles.

Arrêté dans la nuit du 15 au 16 août, Daniel José Auguste, dit Bobo, a comparu dès le dimanche 16 août devant la Weekend Court, sous une accusation provisoire d'entrave à la justice et il a été reconduit en détention.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce qu'on lui reproche, en substance, tient en un geste : avoir dissimulé un véhicule que l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) recherchait activement. Le Ford Raptor, retrouvé caché, puis saisi, a été transféré dans les locaux de l'ADSU Western, à Rose-Hill, où il sera passé au crible par la police scientifique. Une perquisition menée dans la maison où il se trouvait n'a rien donné. Reste, pour les enquêteurs, une question de fond que la seule saisie du véhicule ne suffit pas à trancher : à qui appartient-il réellement ? L'hypothèse d'un prête-nom, utilisé pour couvrir la logistique du trafic, n'est pas écartée - au point que la Financial Crimes Commission, qui a ouvert sa propre enquête, pourrait être amenée à entendre le suspect.

Garde à vue prolongée pour Gulshan Govind

À quelques kilomètres de là, au tribunal de Bambous, un autre visage connu de cette affaire s'est présenté hier devant les juges. Gulshan Govind, époux de la députée Véronique Leu-Govind, fait l'objet de deux accusations provisoires : complot en vue d'importer du cannabis, avec circonstance aggravante de trafic, et culture de plants de cannabis assortie de possession de méthadone. La défense a plaidé pour sa libération sous caution. La police s'y est opposée, le tribunal a suivi : Gulshan Govind reste en cellule policière jusqu'à sa prochaine comparution, fixée au 24 août.

Le troisième homme, Kris Chimajee, occupe une place particulière dans le dossier : celle du skipper présumé, dont dépendrait la question la plus disputée de l'enquête. Y a-t-il eu, oui ou non, une traversée maritime vers La Réunion à la fin du mois de juillet ? Il l'a catégoriquement nié. Sous serment, devant le tribunal de Bambous, il a lancé aux juges : «Mo ena tou prev mo pann al Larenion.» Il doit comparaître à nouveau aujourd'hui, puis demain pour son troisième interrogatoire.

C'est peu dire que l'enquête avance à coups d'images et de bornes téléphoniques. Les enquêteurs de l'ADSU épluchent les séquences des caméras Safe City et des dispositifs de vidéosurveillance privés dans l'espoir de reconstituer, minute par minute, les déplacements des différents protagonistes les 25 et 26 juillet : départ de la côte Ouest, rencontre entre Gulshan Govind et Kris Chimajee, trajet vers le littoral, sortie en mer, puis retour à Maurice.

Le tout-terrain de la famille Govind, un GWM Tank 300 appartenant à Véronique Leu-Govind et estimé à Rs 2,8 millions, a lui aussi été saisi et examiné. Des images de vidéosurveillance auraient montré, dans la nuit de l'opération présumée, Govind et Chimajee descendant de ce véhicule sur le parking d'un hôtel, en compagnie d'une troisième personne que les enquêteurs soupçonnent d'être Yanesh (Dany) Chimajee, frère de Kris et présumé skipper du bateau.

À La Réunion, l'enquête s'est ouverte sur la saisie d'une importante cargaison de cannabis à Bras-Panon, le 26 juillet, et sur le signalement d'un hors-bord aperçu avant de prendre la fuite - embarcation retrouvée abandonnée au Morne le lendemain. Les auditions de deux personnes interpellées à Bras-Panon pourraient éclairer le rôle exact de ce bateau, présenté par les enquêteurs comme l'instrument d'une mission de récupération de la cargaison.

Un détail, glissé dans les procès-verbaux, prend ici tout son relief : Gulshan Govind et les frères Chimajee sont cousins. Et leurs noms ne sont pas totalement étrangers aux radars des autorités. En 2012, Kris Chimajee et Gulshan Govind avaient été secourus en mer, à bord d'un hors-bord en dérive au large du Morne, après avoir expliqué à la National Coast Guard avoir été victimes d'une panne technique. Quatorze ans plus tard, cette même zone maritime revient au centre d'une tout autre affaire.

L'ombre du dossier Kistnen

À la faveur de cette actualité, un nom refait surface dans un dossier distinct mais lié par des liens de parenté : celui de Patrick Auguste, présumé trafiquant de drogue déjà cité dans le rapport de la commission d'enquête présidée par l'ex-juge Paul Lam Shang Leen. Par ailleurs, Daniel José Auguste, alias Bobo, a été entendu hier par la Major Crimes Investigation Team au sujet d'informations transmises par les avocats de Simla Kistnen - veuve de l'activiste Soopramanien Kistnen, mort en 2020 - à l'ex-commissaire de police, Anil Kumar Dip. Bobo Auguste conteste en bloc toute implication.

Reste pour l'ADSU à assembler ces pièces éparses en un récit cohérent. Qui a pris la mer ? Qui devait réceptionner la cargaison à La Réunion ? Qui, à Maurice, attendait son retour ? Autant de questions auxquelles les prochains jours de comparution - aujourd'hui et demain pour Kris Chimajee, le 24 août pour Gulshan Govind - pourraient commencer à apporter des réponses.