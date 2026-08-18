Zambie: Le président sortant Hichilema réélu avec 60% des voix, selon la commission électorale

C'est désormais officiel, le Président sortant Hakainde Hichilema est réelu dès le premier tour président de la Zambie avec 60% des voix, a annoncé la commission électorale. Une réélection après être arrivé au pouvoir en 2021. Porteur de réformes fortes durant son premier mandat, notamment dans le secteur économique, Hakainde Hichilema, 64 ans, n'a pas totalement convaincu la population qui attend les répercussions de ces mesures. Les Zambiens lui ont donc massivement fait confiance pour un nouveau mandat, au terme d'un élection marquée par heurts.

Le résultat ne faisait guère de doute à mesure que les bulletins étaient dépouillés. Hakainde Hichilema, président de la Zambie, va entamer officiellement un deuxième mandat avec l'ambition de poursuivre le redressement économique du pays. Il a obtenu 60% des suffrages avec 2 965 326 voix.

Inflation en baisse, réserves de change renforcées, 50 000 emplois créés dans la fonction publique : des mesures importantes mises en avant par le camp du président réellu, alors qu'à son arrivée en 2021, la Zambie devenait quelques mois plus tôt le premier État Africain en défaut de paiement sur sa dette extérieure à la suite de la pandémie de Covid-19.

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Des réformes dont les retombées sont encore trop peu perceptibles par la population. Sur le plan politique, l'opposition a accusé le gouvernement en place d'intimidations, de restrictions et d'arrestations arbitraires.

Hakainde Hichilema, qui a fait campagne sur son bilan économique, a donc convaincu une majortié des près de 9 millions de Zambiens appelés aux urnes face à 13 autres candidats. Le plus sérieux, Bryan Mundubile a lui obtenu 38% des voix avec 1 856 217 suffrages. Le président du Parti NRPUP de la réconciliation nationale pour l'unité et la prospérité n'aura pas su inverser la tendance au terme d'une fin de campagne marquée par des violences et l'arrestation de six figures de l'opposition dans un coup de filet opéré le jour des élections.