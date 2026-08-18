Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 18 août 2026

revue de presse

Présidentielle en Zambie : Hichilema remporte un nouveau mandat avec 60 % des voix



Le président zambien Hakainde Hichilema a été réélu la semaine dernière avec environ 60 % des suffrages exprimés, a annoncé mardi la commission électorale, à l'issue d'un scrutin que les détracteurs ont qualifié de strictement contrôlé par son gouvernement.

Ce résultat était largement attendu, Hichilema — au pouvoir depuis 2021 — étant confronté à un groupe hétéroclite de 13 adversaires, menés par un ancien ministre provincial, Brian Mundubile, qui se présentait pour la première fois à la présidence.

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Mundubile, âgé de 55 ans, qui s'est lancé dans la course en mai, a recueilli près de 38 % des voix, a déclaré Mwangala Zaloumis, président de la Commission électorale de Zambie. (Source Africanews)

Mali: le chroniqueur "Ras Bath" et l'influenceuse "Rose La Vie chère" condamnés à 10 ans de prison dont trois avec sursis

Célèbre chroniqueur de radio et de télévision et figure de la société civile malienne, Ras Bath, a été condamné avec Rokia Doumbia, dite "Rose, la vie chère", influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux et militante contre la cherté de la vie. Ils ont été condamnés pour "association de malfaiteurs" et "atteinte au crédit de l'État" à la suite d'une émission de Ras Bath en 2023 consacrée à la hausse des prix et aux difficultés économiques des Maliens à laquelle participait Rokia Doumbia.

Détenu depuis mars 2023 au Mali, Ras Bath est apparu très amaigri, les traits tirés et le visage fermé lors de son procès ouvert le 10 août devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Bamako. Son apparence a choqué de nombreux Maliens. Mais il est toujours aussi déterminé comme on le voit sur cette photo partagée sur "X" par le journaliste Serge Daniel. (Source TV5 Monde Afrique)

Première artiste africaine honorée par Hollywood : La béninoise Angélique Kidjo entre dans l'histoire



Elle a conquis les scènes du monde entier, porté les rythmes de l'Afrique de l'Ouest sur tous les continents, et défendu l'éducation des filles avec la même énergie. Angélique Kidjo, l'enfant de Cotonou, entre ce mardi 18 août dans la légende du Hollywood Walk of Fame.

La cérémonie se tiendra à 11 h 30, heure du Pacifique, au 7011 Hollywood Boulevard. La 2854ᵉ étoile sera dévoilée en présence d'une délégation béninoise dépêchée par le président Romuald Wadagni dont le ministre de la Culture, Yassine Latoundji, et l'ambassadrice du Bénin aux États-Unis, Agniola Ahouanmenou. Le gouvernement béninois, dans un communiqué, a salué une « fierté nationale » et une reconnaissance pleinement méritée. (Source Linfodrone)

Sénégal: Réforme constitutionnelle - La déclaration de patrimoine des hautes autorités sera soumise à référendum



L'amendement qui rend publique la déclaration de patrimoine à l'entrée et à la fin des fonctions, désormais étendue au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre, confère à cette obligation "une assise constitutionnelle", a déclaré, lundi, le ministre de la Justice, Moussa Sarr, ajoutant que cette réforme sera incluse dans un paquet de réformes qui seront soumises à référendum, dont la date n'a pas encore été précisée.

"L'amendement a proposé d'aller plus loin en donnant à cette obligation une assise constitutionnelle afin de la soustraire aux évolutions de la loi ordinaire et d'en faire une exigence durable de la gouvernance publique", a-t-il dit. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Congo Brazzaville: Force publique - entre nominations et rétrogradations à la gendarmerie et à la police nationales

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, par décrets publiés le 17 août à Brazzaville, a nommé plusieurs officiers de la force publique à diverses fonctions et rétrogradé deux d'entre eux aux grades inférieurs.

Des officiers nommés, le colonel-major Gildas Olangué est le plus heureux avec une double congratulation. Commandant territorial de la gendarmerie de Brazzaville, il a été promu, à titre exceptionnel, par le chef suprême des armées, au grade de général de brigade et nommé en même temps commandant de la gendarmerie nationale. (Source Agence d'information d'Afrique Centrale)

Afrique du Sud : À Durban, la SADC resserre les rangs face aux défis sécuritaires

Le Sommet de la Troïka de l'Organe de la SADC s'est ouvert dimanche à Durban avec un message axé sur la nécessité d'une réponse collective aux défis auxquels l'Afrique australe est confrontée.

A cette occasion, le représentant du président malawite Arthur Peter Mutharika, a insisté sur l'importance de l'unité et du dialogue entre les États membres.

Pour le responsable malawite, les décisions prises lors de cette rencontre doivent permettre à la SADC de renforcer son rôle dans la préservation de la paix, de l'ordre constitutionnel et de la gouvernance démocratique. (Source Afrik.com)

Fano et Tigré s'allient contre Abiy Ahmed : l'Éthiopie au bord d'un nouveau conflit ?



Une coalition inédite de forces rebelles menace directement le pouvoir central en Éthiopie. Les milices Fano, représentant les Amharas, et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) ont annoncé leur alliance pour renverser le Premier ministre Abiy Ahmed. Une annonce qui, selon les observateurs, pourrait redessiner l'équilibre politique et sécuritaire du pays.

Le chef des milices Fano, Zemene Kassie, a confirmé dans une interview accordée à un média suisse l'union stratégique entre son groupe et le TPLF. Ces deux entités, issues de régions et d'ethnies distinctes (les Amharas pour Fano, les Tigréens pour le TPLF), s'opposent depuis des années au gouvernement fédéral dirigé par Abiy Ahmed. Leur alliance, qualifiée d'inédite, marque un tournant dans la dynamique des conflits internes éthiopiens. (Source Kumba.media)

Libye : La colère monte face aux coupures de courant illustrées par un black-out à Tripoli



Tripoli, la capitale libyenne ainsi que plusieurs autres villes à l'ouest tout comme au sud du pays, connaissent un black-out total depuis le 15 août. La coupure de courant a perturbé différents secteurs : la distribution de l'eau, les communications, les usines ainsi que l'aéroport.

Les coupures répétitives d'électricité à l'ouest libyen ont suscité une vague de colère et de critiques envers le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah basé à Tripoli. La crise de l'électricité s'ajoute à plusieurs autres crises économique et sécuritaire dont souffre la population libyenne dans sa vie quotidienne. Face à cette situation chaotique, les interrogations se multiplient concernant la capacité de l'exécutif à gérer la partie du pays qu'elle contrôle. (Source RFI)

Gabon : Brice Oligui Nguema veut réorienter les bourses d'études vers l'Afrique

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema souhaite encourager les étudiants à privilégier les formations proposées sur le continent africain. Une orientation qui accompagne la révision par l'Agence nationale des bourses du Gabon des destinations et des critères de financement des études à l'étranger.

Dans son message à la Nation du 16 août, à la veille du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé les jeunes Gabonais à élargir leurs horizons universitaires. « L'Afrique ne doit pas être un choix par défaut. Elle est un espace de savoirs, d'innovations et d'avenir », a déclaré le chef de l'État, en plaidant pour une meilleure utilisation des établissements d'enseignement supérieur du continent. (Source Africa Radio)

Nigéria : Plus de 329 tonnes de drogues détruites à Lagos

La NDLEA a détruit des stupéfiants d'une valeur estimée à plus de 301 milliards de nairas, dans le cadre d'une opération ordonnée par la justice fédérale.

L'Agence nigériane de lutte contre la drogue (NDLEA) a procédé lundi à Lagos à la destruction de 329 865,585 kg de stupéfiants, d'une valeur marchande estimée à 301,058 milliards de nairas, soit environ 222,3 millions de dollars.

L'opération, réalisée sur instruction de la Haute Cour fédérale, division judiciaire de Lagos, concernait des dossiers judiciaires clos et non contestés ainsi que des saisies abandonnées.(Source APANews)