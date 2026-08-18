Afrique: L'Espérance officialise l'arrivée du Marocain Imad Faraj

17 Août 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance sportive de Tunis a annoncé, lundi, avoir finalisé les formalités de recrutement du joueur marocain Imad Faraj, qui s'est engagé pour trois saisons, soit jusqu'en 2029.

Imad Faraj, 27 ans, évolue au poste de milieu offensif et rejoint les Sang et Or en provenance du club azerbaïdjanais de Neftchi PFK.

L'Espérance avait annoncé il y a quelques jours le recrutement du Brésilien Lucas Ribeiro Costa pour trois saisons, soit jusqu'en juin 2029. Agé de 27 ans, Ribeiro évolue au poste d'attaquant et a notamment joué à Mamelodi Sundowns, en Afrique du Sud.

Le club de Bab Souika avait également annoncé précédemment la levée de la sanction infligée à l'Algérien Youssef Belaïli et l'activation du contrat qu'il a déjà signé avec le club, le rendant ainsi éligible pour renforcer l'équipe.

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Dans nos archives Supercoupe de Tunisie : L'EST triomphe face au Stade Tunisien (2-0)Lors du mercato estival, l'Espérance a renforcé son effectif avec plusieurs joueurs, dont le Péruvien Jesus Castillo, Adel Beltaïeb, Mohamed Belhaj Mahmoud, le Camerounais Maël Fernandez Monyebe et Raed Cheikhoui.

L'Espérance débutera le championnat de la Ligue 1 professionnelle en accueillant l'Etoile du Sahel, le dimanche 23 août.

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