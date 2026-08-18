Algérie: Belaribi appelle à redoubler d'efforts pour concrétiser les engagements du président de la République

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, M. Mohamed Tarek Belaribi, a souligné, lundi à Alger, la nécessité de redoubler d'efforts pour concrétiser les engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la distribution de deux millions de logements entre 2025 et 2029.

Présidant, au siège du ministère, une réunion d'évaluation des programmes du secteur de l'habitat, en présence des directeurs centraux et exécutifs, M. Belaribi a indiqué que "la confiance et l'intérêt accordés au secteur de l'habitat par le président de la République représentent pour nous tous une source de motivation qui nous incite à poursuivre le travail avec la même détermination et le même engagement, à redoubler d'efforts pour parachever les projets dans les délais impartis et à améliorer la qualité des réalisations".

Cette réunion, a-t-il dit, vise à évaluer la mise en oeuvre des programmes inscrits dans la loi de finances 2026, des nouveaux programmes et des programmes en cours de réalisation, et à définir les priorités de la prochaine étape, afin d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République : la distribution de deux millions d'unités entre 2025 et 2029 en réponse aux aspirations des citoyens.

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Réaffirmant que la concrétisation des engagements du président de la République nécessite la poursuite des efforts avec la même détermination et le même engagement, M. Belaribi a fait savoir que le secteur de l'habitat a "enregistré, grâce aux orientations judicieuses et aux instructions continues du président de la République, des réalisations sans précédent", en voulant pour preuves "la distribution de plus de 2,1 millions de logements, toutes formules confondues, accompagnés des équipements publics essentiels, durant la période 2020-2025, pour une enveloppe financière estimée à 4.517 milliards de dinars".

Le ministre a également rappelé la distribution de plus de 179.000 unités, toutes formules confondues, à travers les différentes wilayas, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la Fête de l'indépendance, le 5 juillet 2026.

Afin d'atteindre les objectifs tracés pour la période restante de 2026, il importe de redoubler d'efforts et de mobiliser tous les moyens nécessaires, a soutenu M. Belaribi, soulignant que la réalisation des chiffres ne suffit pas à elle seule "mais doit être associée à la qualité, au respect des délais de réalisation et à une coordination permanente entre l'administration centrale, les directions locales et l'ensemble des intervenants sur le terrain".

Pour ce faire, le secteur de l'habitat poursuit la mise en oeuvre de ses programmes de développement, notamment la préparation de la prochaine opération nationale de distribution de logements, prévue le 1er novembre, à l'occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, a fait savoir le ministre, précisant que cette opération coïncidera avec la distribution des premiers logements du programme AADL 3 dans nombre de wilayas où les projets ont atteint des stades avancés de réalisation.

Concernant les préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministre a indiqué que le secteur livrera, avant fin 2026, 385 structures éducatives, dont 207 écoles primaires, 122 collèges et 56 lycées, pour une enveloppe financière de 115 milliards de dinars, insistant sur la nécessité d'intensifier les efforts et de renforcer la coordination entre les différents intervenants afin de garantir la disponibilité des structures éducatives et d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions.

Evoquant les récents incendies ayant causé des dégâts matériels dans nombre de wilaya, M. Belaribi a rappelé que le secteur de l'habitat avait mobilisé tous ses moyens pour entamer, dès le 28 juillet dernier, les opérations de constatation et d'expertise technique des habitations endommagées.

"A ce jour, 258 aides financières ont été attribuées aux familles sinistrées, pour un montant global de 85 millions de dinars", a-t-il précisé, assurant que "la prise en charge des autres dossiers se poursuit jusqu'au parachèvement de l'ensemble des opérations d'évaluation des dégâts et le versement des aides financières aux familles dont les habitations ont été endommagées".