Algérie: Distribution des premiers logements le 1er novembre prochain

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé, lundi à Alger, la distribution, le 1er novembre prochain, des premiers logements du programme de location-vente AADL 3 dans nombre de wilayas, à l'occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération.

Présidant, au siège du ministère, une réunion consacrée à l'évaluation des programmes du secteur de l'habitat, en présence des directeurs centraux et exécutifs, M. Belaribi a précisé que son département "poursuit, avec la même détermination et le même engagement, la mise en oeuvre de ses programmes de développement", notamment "la préparation de la prochaine opération nationale de distribution de logements, prévue le 1er novembre, à l'occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération".

Dans ce cadre, le ministre a indiqué que cette opération coïncidera avec "le début de la livraison des premiers logements du programme AADL 3 dans nombre de wilayas où les projets ont atteint des stades avancés de réalisation, conformément à l'engagement de l'Etat à permettre aux citoyens d'accéder à un logement décent".

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M. Belaribi a également fait savoir que son département ministériel a entamé l'implantation du programme AADL 3 à travers les différentes wilayas selon une nouvelle vision urbanistique, fondée sur la création de pôles urbains comme choix "stratégique" pour instaurer un modèle urbain moderne, reposant sur une répartition urbaine équilibrée, la réduction de la pression sur les grandes villes et la création de quartiers intégrés répondant aux exigences de la vie moderne, à travers leur dotation en différents équipements et infrastructures essentiels.

Dans cette optique, "nous avons entamé la réalisation d'un projet prévoyant la création de 47 pôles urbains à travers 38 wilayas, sur une superficie globale de plus de 30.000 hectares", a-t-il poursuivi, précisant que "l'opération a débuté avec le lancement des travaux d'aménagement de 16 pôles urbains, couvrant une superficie de 7.875 hectares, avec une capacité d'accueil de 493.559 unités".

M. Belaribi avait annoncé, en juillet 2025, le lancement des chantiers de 16 nouveaux pôles urbains dans 16 wilayas, à savoir Djelfa, Blida, Oran, Mascara, Relizane, Chlef, Tipasa, Jijel, Tlemcen, Constantine, Skikda, Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Boumerdes et Tissemsilt.

Il avait également indiqué que ces 16 pôles urbains abriteront plus de 121.000 unités, toutes formules confondues, dont plus de 109.000 logements AADL 3, dans sa première tranche, ainsi que 859 équipements publics de proximité et structurants, en concrétisation du principe d'intégration et de complémentarité au sein des futurs quartiers et villes.