Algérie: Les nageurs algériens peaufinent leur préparation

Alger — La sélection nationale de natation poursuit sa préparation intensive en prévision des prochaines échéances sportives, dont les Jeux méditerranéens de Tarente-2026 (21 août - 3 septembre), en effectuant un stage au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun (Alger), a indiqué lundi la Fédération algérienne des sports aquatiques.

Selon un communiqué de la Fédération publié sur ses réseaux sociaux, ce stage vise à renforcer la préparation physique et technique des nageurs à travers un programme d'entraînement intensif destiné à élever le niveau de compétition et à améliorer les performances, en prévision des prochaines échéances internationales.

Quatre nageurs prennent part à ce stage, Abdellah Arjoun, Farès Ben Zidoun, Mehdi Charaf Eddine Ben Fekih et Ramzi Chouchar. Les nageurs poursuivent leur entraînement dans une ambiance marquée par la discipline et la concentration, avec une grande détermination à atteindre le meilleur niveau de préparation, souligne la même source.

Les deux autres nageurs algériens retenus pour les Jeux Méditerranéens 2026, Jaouad Syoud et Amel Melih rallieront directement la ville de Tarente (Italie), précise l'instance fédérale.

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La préparation se déroule sous la conduite de l'entraîneur national Bouchendouka Mouloud, qui travaille avec le staff technique à l'élaboration d'un programme d'entraînement adapté aux objectifs de la sélection et à la nature des prochaines échéances.

La sélection nationale de natation compte sur cette phase préparatoire pour élever son niveau de préparation et réaliser les meilleurs résultats et performances, permettant ainsi aux nageurs algériens de rivaliser pour les premières places et de monter sur les podiums, tout en défendant dignement les couleurs nationales lors des compétitions internationales, conclut le communiqué.