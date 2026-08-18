Algérie: Démantèlement d'un réseau criminel organisé spécialisé dans l'escroquerie à l'achat-vente de véhicules

Alger — Les services de la sûreté de wilaya d'Oran ont démantelé un réseau criminel organisé spécialisé dans l'escroquerie à l'achat-vente de véhicules et récupéré des revenus estimés à plus de 2,6 milliards de centimes, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à l'économie nationale, le Service régional de lutte contre le crime organisé à Oran a démantelé, la semaine dernière, un réseau criminel organisé spécialisé dans l'escroquerie, notamment à l'achat-vente de véhicules, récupérant ainsi des revenus estimés à 2.660.770.000 centimes en monnaie nationale et procédant à l'arrestation de sept (7) individus", a précisé le communiqué.

"L'opération a été menée à la suite d'une plainte déposée par l'une des victimes, qui a déclaré avoir été escroquée par un réseau criminel qui lui a soutiré une somme de 160millions de centimes, après avoir mis son véhicule en vente sur le site +Ouedkniss+", selon la même source.

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"Les investigations ont permis de percer à jour le plan criminel du réseau, qui a présenté à la victime des liasses de billets dont les premiers billets étaient des coupures de 2.000 DA, tandis que les billets placés à l'intérieur étaient des coupures de 1.000 DA, faisant ainsi croire à la victime que la somme qui lui était remise correspondait au montant convenu", a ajouté le communiqué.

"Les investigations, appuyées par l'exploitation technique et opérationnelle des informations, ont permis d'identifier et de localiser les membres du réseau, dont l'activité s'étendait à travers plusieurs wilayas et qui opéraient en deux groupes, le premier dans la ville d'Oran, précisément dans le quartier de +Gambetta+, et le second dans la ville de Tlemcen", a souligné la DGSN.

"Les enquêteurs ont procédé à leur arrestation en flagrant délit alors qu'ils s'apprêtaient à commettre de nouvelles escroqueries selon le même mode opératoire, avant que les investigations ne révèlent que le réseau comptait au total 19 membres", a encore précisé la même source.

La poursuite de l'enquête sous la supervision du parquet compétent a également révélé que "les revenus tirés de cette activité criminelle faisaient l'objet d'opérations de blanchiment à travers l'acquisition de biens immobiliers et mobiliers", a ajouté le communiqué, indiquant que "quatre (4) véhicules de différentes marques ont été saisis et récupérés dans ce cadre".

Les mis en cause ont été "présentés devant le procureur de la République près le tribunal d'El Othmania à Oran", a conclu la même source.