Algérie: Le ministère de l'Habitat livrera 385 structures éducatives avant fin 2026

17 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, a indiqué, lundi à Alger, que son département livrera, avant fin 2026, 385 structures éducatives dans les trois cycles d'enseignement, dont la majorité sera réceptionnée en septembre.

Présidant, au siège du ministère, une réunion d'évaluation des programmes du secteur de l'habitat, en présence des directeurs centraux et exécutifs, M. Belaribi a précisé que son département livrera, cette année, 385 structures éducatives dans les trois cycles d'enseignement, notamment au niveau des cités intégrées.

Il s'agit de 207 écoles primaires, de 122 collèges et de 56 lycées, pour une enveloppe financière de 115 milliards de dinars, a fait savoir le ministre, soulignant que "115 structures éducatives sur les 270 programmées pour une livraison en septembre ont d'ores et déjà été réceptionnées".

"Le reste du programme sera livré avant la fin de l'année", a-t-il poursuivi, soulignant l'importance de ces projets dans "le renforcement du système éducatif et l'amélioration des conditions de scolarisation".

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Cette réunion a permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux de réalisation de ces structures, de s'assurer de leur niveau de préparation et de fixer les derniers délais pour leur livraison, afin qu'elles puissent entrer en service rapidement et accueillir les élèves dans les meilleures conditions à la prochaine rentrée scolaire, a indiqué le ministre.

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