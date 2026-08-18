Algérie: Le pays débutera face à l'Iran

Doha — La sélection algérienne masculine de volley-ball des moins de 17 ans (U17) entamera sa participation au Championnat du monde 2026, prévu à Doha (Qatar) du 19 au 29 août, face à son homologue iranienne, mercredi 19 août à 10h00 (heure algérienne), selon le programme dévoilé lundi par la Fédération internationale de volley-ball (FIVB).

Placée dans le groupe E, l'équipe nationale algérienne affrontera ensuite Taipei chinois, samedi 22 août à 13h00, avant de boucler la phase de poules face au Pakistan, lundi 24 août à 13h00.

Initialement prévue avec la participation de 24 sélections, la compétition mondiale réunira finalement 20 équipes, réparties en cinq groupes de quatre, après les retraits des Etats-Unis, du Japon, de la République tchèque et de Porto Rico. La FIVB n'a pas précisé les raisons de ces désistements.

Selon la nouvelle formule de compétition, chaque sélection disputera trois rencontres lors de la phase préliminaire. Les 16 premières équipes au classement général cumulé accéderont aux huitièmes de finale, tandis que les quatre dernières seront éliminées.

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La phase à élimination directe se poursuivra avec les quarts et les demi-finales, avant les rencontres de classement pour la médaille de bronze et la finale.

La sélection algérienne poursuit actuellement sa préparation pour ce rendez-vous mondial à travers sa participation à la 2e édition du Championnat arabe des moins de 17 ans, organisée du 7 au 17 août à Bahreïn.

Cette compétition constitue la dernière étape préparatoire du six algérien avant le Mondial de Doha, avec pour objectif de permettre aux jeunes volleyeurs algériens d'acquérir davantage d'expérience et de se mesurer à

une opposition compétitive avant leur entrée en lice sur la scène mondiale.

Programme du groupe E :

1re journée :

19 août 2026 : Iran - Algérie (10h00)

20 août 2026 : Taipei chinois - Pakistan (13h00)

2e journée :

21 août 2026 : Iran - Pakistan (10h00)

22 août 2026 : Taipei chinois - Algérie (13h00)

3e journée :