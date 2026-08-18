Algérie: Des efforts intensifiés pour renforcer la quiétude et la sécurité publiques

Alger — Les services de la Sûreté nationale poursuivent l'intensification de leurs opérations sur le terrain, afin de lutter contres les différentes formes de criminalité, dans le but de renforcer les mesures de sécurité des personnes et de protéger leurs biens, et ce à travers le déploiement préventif et les opérations de surveillance, afin de consolider la quiétude et la sécurité publiques.

Dans ce cadre, les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont effectué récemment, à travers leur territoire de compétence, des descentes sur les fiefs de la criminalité.

Ainsi, l'APS, ayant accompagné les unités de sécurité dans nombre de quartiers et d'axes relevant du territoire de la Sûreté de la circonscription administrative de Zeralda (Alger), a constaté le déroulement de ces opérations sur le terrain visant les foyers de la criminalité et les bandes de quartiers, à travers la mise en place de patrouilles mobiles et autres pédestres couvrant les lieux et places publics, ainsi que les zones urbaines.

Ces opérations ont été ponctuées par la mise en place de points de contrôle et de fouille de véhicules et de motocycles, ainsi que par la sécurisation des espaces qui connaissent une forte affluence des citoyens et des familles.

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Depuis le siège de la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Zeralda, les unités de sécurité participantes se sont réparties entre des dispositifs fixes et mobiles, avant d'entamer des opérations de contrôle et de fouille de personnes, de véhicules et de motocycles, notamment durant la période nocturne.

Dans une déclaration, à cette occasion, le chef de bureau de communication de la Sûreté de la wilaya d'Alger, le commissaire de police Amir Chergui, a indiqué, que ces opérations ciblent "les foyers de criminalité, notamment ceux liés au trafic de drogues et de psychotropes ainsi qu'au port d'armes blanches prohibées, afin de lutter contre les bandes de quartiers et les trafiquants de drogue", ajoutant que "l'arrestation et la fouille des individus suspectés s'effectuent dans le cadre du respect des procédures légales en vigueur, en vue de lutter contre les différentes formes d'activités criminelles et de préserver la sécurité et la quiétude publiques".

Au niveau de l'un des principaux axes de la commune de Staoueli, et au cours de la même sortie, une opération sur le terrain a permis l'interception d'un véhicule à bord duquel se trouvaient trois (3) individus suspects, à la suite d'une opération de filature menée par les brigades de la police judiciaire sur la base d'un renseignement sécuritaire préalable.

A cet égard, M. Chergui a précisé que le véhicule "a été suivi dans le secteur de compétence, depuis son départ jusqu'à son interception", soulignant que sa fouille a permis de découvrir "une quantité de 2 kg de cannabis traité, conditionnée en vue de sa commercialisation".

Il a précisé que "les suspects seront déférés, après leur audition, devant les services judiciaires territorialement compétentes, afin de poursuivre les procédures légales nécessaires dans cette affaire".

Il a indiqué que ces opérations de sécurité "se poursuivront pour lutter contre les fiefs de la criminalité, les gangs de quartiers, le trafic de drogues et de comprimés psychotropes et le port d'armes blanches prohibées", notant que les numéros 1548 et 17 et l'application "Allo-Chorta" demeurent à la disposition des citoyens pour tout signalement ou renseignement.

Parallèlement au caractère opérationnel de cette sortie de terrain, le déploiement sécuritaire a été salué par les familles et les citoyens qui investissaient les espaces concernés par cette opération, lesquels ont exprimé leur satisfaction à l'égard de ce type d'initiatives qui permettent de renforcer la sécurité et la sérénité, notamment durant la période de l'après-midi et le soir.

De telles opérations de terrain qui coïncident avec la saison estivale confirment le rôle axial des services de la Sûreté nationale, à travers la conjugaison de la prévention, du travail de renseignement et de l'intervention de terrain, en renforcement de la sécurité et de la sérénité publiques, ce qui contribuera à garantir un environnement sûr aux citoyens.