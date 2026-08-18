Congo-Brazzaville: Basketball - Les hostilités des 42es championnats nationaux lancées à Brazzaville

Le président de la Fédération congolaise de basketball (Fécoket), Fabrice Makaya Matève, accompagné des membres du gouvernement dont le ministre délégué Michrist Kaba Mboko, a officiellement donné le coup d'envoi, le 16 août à Brazzaville, de la 42e édition des Championnats nationaux seniors, juniors et cadets de cette discipline.

Plus de quarante équipes venues de sept ligues départementales vont s'affronter jusqu'au 23 août pour espérer remporter le sacre de la plus prestigieuse compétition du basketball congolais, dans les différentes catégories.

Le temple du basketball à Brazzaville, le gymnase Maxime Matsima, vibre actuellement au rythme des démonstrations et défiances autour du ballon orange. Les équipes en seniors, juniors et cadets, dans les versions féminine et masculine, ont fait bonne impression dès le premier jour. Les formations de Brazzaville ont d'ores et déjà donné le tempo lors de leurs premières rencontres.

En match d'ouverture, chez les seniors messieurs, l'AS Otoho de Brazzaville a pris le dessus sur les Black Lions de Pointe-Noire (72-56). Ce score annonce la tendance dominante des clubs et équipes de la ville capitale ainsi que la compétitivité des athlètes.

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L'Avenir du Rail chez les messieurs, par exemple, a pulvérisé l'Interclub d'Owando 158-48. Les dames des Anges noirs ont, pour leur part, dominé les Dolisiennes des Cheminots sur le score de 85 à 11. La rencontre entre les Interistes de Brazzaville et de Dolisie, chez les messieurs, a dévoilé les lacunes des porte-étendards de la capitale de l'or vert, 131-9. L'Étoile du Congo, pour sa part, a peiné avant de dominer le NTCS 64-56.

Dans son mot de circonstance, le président de la Fécoket, Fabrice Makaya Matève, a salué le soutien de la tutelle ainsi que des partenaires et sponsors dans la réalisation du programme d'activités de cette fédération, avant de souhaiter que le fair-play caractérise le déroulement de cette compétition.

« Cette édition se tient après la participation de notre équipe nationale U18 aux compétitions continentales. Nous avons ici la crème de notre basketball. Votre présence prouve que le basketball congolais vit et rayonne au-delà des frontières de notre pays. Vous êtes le visage d'un Congo uni, talentueux et résilient. Athlètes, vous êtes les ambassadeurs de vos départements. Le talent sans discipline n'est rien. Représentez vos clubs avec fair-play », a indiqué Fabrice Makaya Matève.

La compétition rassemble l'essentiel des acteurs du basketball congolais issus de sept départements du pays.