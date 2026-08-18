Congo-Brazzaville: Gustavie Mbemba continue d'épater son public

La nouvelle star congolaise Gustavie Mbemba a surpris le public ponténégrin lors d'un concert tenu le 15 aoûtb au stade Kokolo-Kopa, dans le deuxième arrondissement, en interprétant « Yamboula Mabanza », une chanson qui lui est si personnelle.

Avec son titre « Yamboula Mabanza », l'artiste musicienne Gustavie Mbemba a su s'imposer dans le paysage musical congolais et aussi à l'étranger où ce morceau a rencontré un franc succès. Qui aurait pu prédire que cette chanson, née d'une rivalité amoureuse, détiendrait le record de chansons les plus écoutées et les plus chantées par les Congolais ces derniers temps ?

Devenu célèbre, « Yamboula Mabanza » aborde directement la jalousie entre deux femmes convoitant le même homme. Une tension qui s'exprime en musique, un vrai clash laissant place aux mélodies.

Si l'on dit que rien ne dure éternellement, cette chanson pourrait bien être une exception, car elle est actuellement la meilleure de l'histoire musicale congolaise. Trois raisons le justifient. La nature à la fois triomphale et mélancolique de son refrain-titre; la beauté des mélodies qui composent chacun de ses couplets; le choix du rythme utilisé.

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Ce morceau continue de faire le buzz dans le pays et cela a été une fois de plus prouvé le 15 août, à Pointe-Noire, lors d'un concert indépendance-day tenu au stade Kokolo-Kopa, dans le deuxième arrondissement, Mvoumvou. Gustavie Mbemba a ébloui les fans qui certainement ne cesseront pas de sitôt de parler d'elle car cette chanson est exceptionnelle.

En fait, Gustavie Mbémba se livre énormément. Le côté intime et brut des messages rend le style unique. Ses interprétations, qui lui ont valu de laisser sa marque lors de sa participation à la Nouvelle star, font aussi partie intégrante de son style. Elle seule peut livrer de telles performances sur scène et vivre cette chanson qui lui est si personnelle.

Aujourd'hui, « Yamboula Mabanza » est chantée par des milliers de Congolais et avec cette allure, on pourrait sans inquiétude dire qu'elle ne s'effacera pas de la mémoire des Congolais.

Notons que quand ce morceau est chanté dans un bar, plus personne n'arrive à se contrôler.