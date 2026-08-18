Afrique: CAN féminine 2026 - Le Cameroun s'offre le trophée pour la première fois

La logique a été respectée lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine qui a vu les Lionnes indomptables du Cameroun l'emporter, le 16 août au stade Moulay El Hassan de Rabat au Maroc, devant le Malawi 3-0.

Les Malawites sont passées proches de réaliser un coup de maître pour leur première participation à une phase finale de la CAN. Mais les Camerounaises ne les ont pas laissé ke temps de vivre ce bonheur, remportant enfin le trophée après avoir échoué sur la dernière marche en 2004, 2014 et 2016.

Dans une rencontre à sens unique, les Camerounaises ont plié le match à la première mi-temps grâce à un doublé de Marie Ngah Manga (20e et 45e mins) et une réalisation de Naomi Eto (30e min), également passeuse sur le troisième but. Le Cameroun succède au Nigeria, vainqueur de la dernière édition en 2024. Outre le titre, le Cameroun repart du Maroc avec deux distinctions individuelles.

La Camerounaise Michaely Bihina a été désignée meilleure gardienne de cette CAN, après avoir été déterminante lors de la phase à élimination directe. Face aux Marocaines, elle a notamment repoussé un penalty au terme des prolongations, avant de stopper trois tirs au but lors de la séance décisive, permettant au Cameroun de décrocher sa qualification pour la finale.

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Malgré sa défaite, le Malawi n'est pas repart pas les mains vides. Temwa Chawinga a reçu le titre de meilleure buteuse du tournoi, inscrivant cinq buts et délivrant deux passes décisives. Elle devance ainsi Barbra Banda (Zambie), Inès Konan (Côte d'Ivoire) et Marie Ngah (Cameroun), qui ont également inscrit cinq buts, mais à la différence de passes décisives.

L'Algérie a reçu le prix du fair-play au terme de la compétition après avoir battu le Maroc aux tirs au but . La Camerounaise Monique Ngock est élue meilleure joueuse de la compétition.

Cette CAN servait aussi de qualifications africaines pour la Coupe du monde féminine de la Fédération internationale de football association 2027. Le Cameroun, le Malawi, l'Algérie et le Maroc représenteront donc l'Afrique à ce rendez-vous mondial. Entre temps, l'Afrique du Sud et le Ghana passeront par les barrages.