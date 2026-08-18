Congo-Brazzaville: Banque mondiale - Alexandra Célestin quitte le pays avec la conviction d'un pays en plein avenir

En service au Congo depuis octobre 2025, la représentante-résidente de la Banque mondiale, Alexandra Célestin, a achevé son mandat. Lors d'une cérémonie d'adieu le week-end dernier, la responsable de l'agence onusienne a témoigné sa gratitude à l'endroit du Congo, affirmant garder le souvenir d'un pays chaleureux.

Devant trois membres du gouvernement et le personnel de son institution, Alexandra Célestin a témoigné l'hospitalité qu'elle a bénéficié du Congo durant ses dix mois d'exercice. Sur le plan professionnel, la représentante-résidente de la Banque mondiale dit avoir travaillé avec de nombreux acteurs, dans l'intérêt de produire de l'impact pour le développement.

Ces rencontres, a-t-elle souligné, lui ont permis de comprendre les aspirations, les opportunités et les défis auxquels le Congo est confronté. De ces échanges, la responsable onusienne dit avoir relevé un important potentiel humain, économique et entrepreneurial au Congo,

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« J'ai rencontré les autorités congolaises, les administrations publiques, les entreprises, les entrepreneurs, les institutions financières, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et j'ai noté un potentiel énorme. Mais ce potentiel ne devient réalité que s'il s'appuie sur des politiques publiques cohérentes, des investissements appropriés, des institutions efficaces et un secteur capable d'innover, de prendre des risques et de créer de la valeur », a indiqué Alexandra Célestin.

Avec ses partenaires, la représentante-résidente de la Banque mondiale a affirmé avoir bâti un programme aux ambitions fortes, avec des financements additionnels de 330 millions de dollars, dont 187 642 917 en faveur des secteurs de la santé, du développement urbain, de l'agriculture, de la gestion durable des forêts et de la gouvernance.

Ce programme en termes d'impact, a-t-elle renchéri, favorisera l'accès à un financement abordable pouvant couvrir plus de 3000 petites et moyennes entreprises détenues par des femmes, et créer près de 1300 emplois directs d'ici à 2030.

Selon Alexandra Célestin, ce programme permettra aussi d'appuyer les filières avicoles et aquacoles, avec une réduction attendue de 20% de coûts de production au profit de 30 000 agriculteurs, dont près d'un tiers de femmes.

« Pour tout le travail que j'ai fait au Congo, je voudrais adresser mes sincères remerciements aux autorités de la République pour leur disponibilité, leur confiance ainsi que la qualité du dialogue que nous avons établi. Je quitte le Congo avec un profond sentiment de gratitude et de confiance dans son avenir», a assuré », Alexandra Célestin.

Saluant la coopération avec la Banque mondiale, le ministre l'Economie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, Ludovic Ngatsé, a relevé en la responsable onusienne l'aspect d'un cadre dévoué et compétent, avec qui il a signé cinq nouvelles conventions de financement d'une valeur de 200 millions de dollars américains.

Notons que le ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo: sa collègue en charge des Petites et moyennes entreprises, Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa; et quelques chefs de mission diplomatique étaient aussi présents à cette rencontre d'au revoir.