Congo-Brazzaville: Un label américain veut racheter le répertoire de Koffi Olomide

L'intégralité du catalogue musical de Koffi Olomide serait en passe d'être acquise par un label américain. L'artiste congolais l'a lui-même révélé lors de son récent passage dans l'émission "Parlement des jeunes", affirmant que des pourparlers sont déjà engagés entre les deux parties.

Sans dévoiler le montant qu'il réclame pour céder ses oeuvres, le « Roi du Tchatcho » a indiqué que son répertoire fait actuellement l'objet d'un inventaire minutieux afin d'en déterminer le nombre exact de titres.

À ce sujet, il a déclaré que c'est grâce au travail de recensement de ses oeuvres effectué par le label américain qu'il est en mesure aujourd'hui de dire combien de chansons constituent son répertoire. Sans ambages, il a affirmé avoir écrit 816 chansons dans sa carrière musicale. Ce chiffre intègre, outre ses propres chansons, celles prêtées à son mentor Papa Wemba, ou encore écrites pour Cindy le coeur et d'autres artistes congolais.

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Cette révélation vient, s'il en était encore besoin, conforter la stature artistique de Koffi Olomide. Au-delà de sa longévité, l'artiste dispose d'un répertoire d'une exceptionnelle densité, marqué par la diversité des thèmes, des collaborations et des sensibilités musicales qui ont jalonné plusieurs décennies de création.

Si elle venait à se concrétiser, cette opération constituerait une importante reconnaissance de la valeur patrimoniale du répertoire de Koffi Olomide dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies de succès.