Burkina Faso: Immersion patriotique obligatoire 2026 - Les appelés invités à cultiver l'esprit patriotique pour la souveraineté nationale

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a rendu visite, le lundi 17 août 2026 à Ouahigouya, aux jeunes appelés à l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) de la région du Yatenga. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée gouvernementale sur les différents sites d'immersion à travers le Burkina Faso.

Faire de chaque nouveau bachelier un citoyen conscient de ses responsabilités et pleinement engagé dans la construction de la Nation : c'est l'ambition affichée par les autorités burkinabè à travers l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) au profit des nouveaux bacheliers. En visite sur les sites des appelés de la région du Yatenga, le lundi 17 août 2026 à Ouahigouya, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a invité les jeunes à tirer le meilleur profit de cette expérience. La montée des couleurs nationales, première étape de cette visite, a constitué un moment solennel pour les nouveaux bacheliers, désormais plongés dans une expérience destinée à renforcer leur patriotisme.

Mandaté par les plus hautes autorités pour aller à la rencontre des appelés sur les différents sites d'immersion de la région du Yatenga, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a d'abord félicité les jeunes pour leur succès au baccalauréat et pour leur engagement dans cette expérience patriotique.

Selon lui, cette transformation de la jeunesse s'inscrit pleinement dans la vision du Camarade capitaine Ibrahim Traoré et des autorités burkinabè. « Il nous faut véritablement une jeunesse qui incarne un certain nombre de valeurs. Et parmi ces valeurs, la première, c'est d'abord aimer son pays », a-t-il déclaré.

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Former des citoyens patriotes

Le ministre a cité notamment le patriotisme, la probité, la dignité, l'union et la solidarité comme des valeurs devant guider les futurs étudiants. Il s'est particulièrement réjoui de la prestation des appelés lors de la montée des couleurs et de l'exécution de l'hymne national. « Quand on a écouté la façon dont ces appelés ont entonné l'hymne national, cela donne des motifs de fierté d'être Burkinabè », a-t-il affirmé.

Pour le Pr Thiombiano, cette expérience ne doit toutefois pas s'arrêter à la fin du séjour. Une fois retournés dans leurs différentes localités et surtout dans les universités, les jeunes devront continuer à incarner les valeurs acquises durant l'immersion. « Ces enfants, une fois repartis chacun dans sa destination, doivent pouvoir prolonger ces valeurs, donner tout ce qu'ils peuvent donner à ce pays pour que nous puissions véritablement avoir ce développement endogène et souverain tant prôné par les plus hautes autorités », a-t-il insisté.

Le ministre a également salué la qualité de l'organisation de l'édition 2026 de l'Immersion patriotique obligatoire. Il a relevé l'harmonisation des modules dispensés sur les différents sites du pays, ainsi que la formation préalable des formateurs. « D'un site à l'autre, d'une région à l'autre, ce sont les mêmes modules. Et cette année, cela a été tellement bien organisé que même les formateurs ont d'abord été formés », a-t-il souligné.

Le Pr Thiombiano a surtout rendu un hommage appuyé aux encadreurs, aux instructeurs, à la coordination régionale et à l'ensemble des acteurs ayant contribué à l'encadrement des jeunes. « Aucun salaire ne peut véritablement payer l'engagement dont chacun d'eux a fait montre dans cette transformation des enfants », a-t-il déclaré, exprimant la profonde gratitude du gouvernement à leur endroit.

Le ministre a encouragé les participants à rester attentifs aux enseignements dispensés sur les sites et à faire de cette expérience un véritable acquis pour leur parcours universitaire et professionnel.

Une belle expérience qui leur servira

Du côté des appelés, la visite du ministre a été accueillie avec enthousiasme. Pour les jeunes, l'IPO constitue une expérience nouvelle qui leur permet de découvrir d'autres dimensions de la citoyenneté. Wendnongma Grâce Elodie Zongo, prenant la parole au nom des appelés, a exprimé sa fierté d'avoir pris part à cette initiative. « Nous sommes fiers de participer à cette immersion. Elle nous permet de mieux comprendre notre responsabilité en tant que jeunes et futurs cadres du pays. Nous avons appris que le Burkina Faso attend beaucoup de sa jeunesse », a-t-elle confié.

Elle estime que les enseignements reçus constituent une base importante pour la suite de son parcours. « Nous allons repartir chez nous avec une autre vision de notre rôle. Nous voulons mettre nos connaissances au service de notre pays et contribuer, chacun à son niveau, à son développement », a-t-elle ajouté.

À travers cette tournée gouvernementale, les autorités entendent s'imprégner des conditions de déroulement de l'immersion patriotique et échanger directement avec les nouveaux bacheliers et les encadreurs pour l'atteinte des résultats escomptés. En rappel, pour l'IPO 2026, ce sont plus de 3 000 bacheliers de la région du Yatenga, répartis sur quatre sites, qui participent à la formation civique et patriotique selon la vision de la refondation.