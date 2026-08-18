Burkina Faso: Camp vacances Faso Mêbo à Fada N'Gourma - Une délégation gouvernementale rend visite aux jeunes campeurs de la Sixième Région militaire

17 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DAJC/AFM

Les jeunes campeurs du site de Fada N'Gourma ont reçu, le dimanche 16 août 2026, la visite du camarade ministre de la Santé, le Docteur Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU. Il était accompagné du ministre délégué chargé des Ressources animales, Dr Amadou Dicko, et du gouverneur de la région du Goulmou. Une visite qui s'inscrit pleinement dans l'esprit de l'initiative : aller à la rencontre des jeunes campeurs pour les encourager, leur prodiguer des conseils, et partager avec eux un moment convivial autour d'un repas.

La cérémonie a été ouverte par un commandement assuré par la jeune campeuse Podjiama OUALI, 2ème Compagnie, 3ème section, qui a assuré avec brio le cérémonial de commandement, sous le regard attentif des autorités présentes.

Porteur d'un message du Chef de l'État, le Camarade ministre de la Santé s'est dit agréablement surpris de constater tout ce que les campeurs avaient déjà pu apprendre en seulement trois jours de camp. Il a saisi l'occasion pour inviter les jeunes à devenir de véritables ambassadeurs de la santé, non seulement au sein du camp, mais aussi et surtout au sein de leur famille.

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Le ministre de la Santé a notamment insisté sur la lutte contre le paludisme et la dengue, rappelant que celle-ci commence d'abord par l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie. Un message que les jeunes campeurs sont désormais invités à porter et à relayer autour d'eux.

Cette visite illustre une nouvelle fois l'engagement des autorités à accompagner de près la jeunesse burkinabè, en phase avec les valeurs portées par le camp vacances Faso Mêbo.

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