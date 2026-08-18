Sénégal: Forte hausse de 1,29% de l'indice BRVM Prestige ce lundi 17 août 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 17 août 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'indice BRVM Prestige a enregistré une forte hausse de 1,29% contrairement à la veille.

Cet indice voit ainsi son nombre de points passer de 182,42 points la veille à 184,77 points ce lundi 17 août 2026. L'indice BRVM Prestige regroupe les entreprises les plus solides et les plus performantes de la bourse.

Pour être éligibles au Compartiment Prestige, les sociétés cotées doivent justifier, entre autres, d'un minimum de 10 ans d'activité, d'une capitalisation boursière d'au moins 50 milliards de francs CFA, d'un flottant d'au moins 20% du capital, correspondant à un minimum de 4 millions de titres, de la publication régulière et dans les délais prescrits de toutes les informations financières requises sur l'exercice précédent et de leur engagement en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).

L'indice BRVM composite a enregistré une hausse de 0,73% à 501,30 points contre 497,65 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,61% à 239,06 points contre 237,61 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Principal s'est légèrement accru de 0,10% à 376,83 points contre 376,45 points la veille.

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L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,73% à 200,78 points contre 199,32 points précédemment.

La valeur des transactions s'est établie à 3,288 milliards de FCFA contre 1,343 milliard de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a augmenté de 140,891 milliards, en s'établissant à 19 330,891 milliards de FCFA contre 19 190 milliards de FCFA le vendredi 14 août 2026.

Pour sa part, celle du marché des obligations connait une baisse de 25,11 milliards, en passant de 12 908,644 milliards de FCFA la veille à 12 883,534 milliards de FCFA ce 17 août 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 5 920 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 6,82% à 2 350 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,25% à 2 105 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 4,93% à 8 400 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,10% à 3 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 4,41% à 65 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,42% à 2 545 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 2,70% à 2 700 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 2,11% à 23 000 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 1,91% à 3 590 FCFA).