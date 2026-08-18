Cote d'Ivoire: Caravane Vacances Loisirs 2026 - Dabou donne le coup d'envoi d'une aventure ludique à travers la Côte d'Ivoire

La ville de Dabou s'est transformée, le lundi 17 août 2026, en une immense aire de divertissement à l'occasion du lancement de la Caravane Vacances Loisirs 2026. Initiée par la Direction générale des Loisirs (DGL) du ministère du Tourisme et des Loisirs, cette édition entend rapprocher les populations des pratiques ludiques tout en faisant des loisirs un levier de cohésion sociale et de développement économique.

Dès les premières heures de la matinée, l'espace Henri Konan Bédié de Dabou a pris des allures de parc d'attractions à ciel ouvert. Trampolines, structures gonflables, jeux vidéo, ateliers créatifs, jeux traditionnels et animations culturelles ont rythmé cette journée inaugurale marquée par une forte affluence.

Les enfants ont été les premiers à s'approprier les lieux. Entre éclats de rire et courses effrénées, ils ont enchaîné les activités avec un enthousiasme débordant.

« Nous avons tout essayé. Le trampoline, le baby-foot et même les jeux vidéo. C'est comme si Dabou était devenu un immense parc d'attractions », s'est réjoui T.K., un garçon de 10 ans, visiblement conquis par l'initiative.

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Une caravane ouverte à toutes les générations

La particularité de cette édition réside dans son caractère intergénérationnel. Adolescents, jeunes adultes, femmes et personnes âgées ont trouvé leur place dans cet univers où traditions et innovations se côtoient.

Les plus jeunes se sont affrontés autour des consoles de jeux et des baby-foot, tandis que d'autres participants ont redécouvert les jeux traditionnels ivoiriens.

« Quand j'ai revu l'awalé, j'ai ressenti une profonde émotion. C'était le jeu de mon enfance. Aujourd'hui, je le fais découvrir à mes enfants », a confié Mme Lohouess, 60 ans.

À quelques mètres de là, Akré, 82 ans, découvrait avec émerveillement les puzzles numériques sur tablette.

« Je n'avais jamais utilisé une tablette auparavant. Aujourd'hui, je joue à un puzzle numérique. Je me sens rajeuni », a-t-il déclaré avec fierté.

Ces témoignages traduisent parfaitement l'esprit de la Caravane Vacances Loisirs : créer des espaces de partage où chaque génération peut s'épanouir et transmettre son héritage culturel.

Les loisirs comme instrument de cohésion sociale

Plus de quinze activités ont été proposées lors de cette étape inaugurale, qui devrait accueillir plus de 3 000 participants.

Présent à la cérémonie d'ouverture, Daniel Andi Leal, directeur de cabinet et représentant du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a insisté sur le rôle des loisirs dans le développement personnel et le renforcement du vivre-ensemble.

Pour sa part, la directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, a rappelé la portée éducative et sociale de cette initiative.

« Les loisirs sont une école de vie pour les enfants, une respiration éducative et citoyenne ainsi qu'un espace de bien-être pour les femmes et les séniors », a-t-elle souligné.

Au-delà du divertissement, la caravane s'inscrit dans une stratégie nationale visant à promouvoir l'industrie des loisirs, à valoriser les territoires et à stimuler les économies locales.

De Dabou à Boundiali, un voyage en douze étapes

Le choix de Dabou pour lancer cette édition n'est pas anodin. Située à 45 kilomètres d'Abidjan, la capitale des Grands Ponts possède un riche patrimoine historique, culturel et gastronomique. Son célèbre attiéké, son environnement lagunaire et son héritage colonial en font une destination touristique de premier plan.

Après cette première escale, la caravane poursuivra son périple dans douze villes du pays. Plus de 50 000 participants sont attendus autour d'une trentaine d'activités sportives, numériques, artistiques et traditionnelles.

De Dabou à Boundiali, en passant par Divo, San Pedro, Sakassou et Korhogo, cette initiative ambitionne de faire des loisirs un véritable moteur d'inclusion sociale, de développement local et d'unité nationale.