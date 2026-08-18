Sénégal: Magal de Mame Cheikh Ibrahima Fall - La 42e édition prévue le 31 août à Touba

L'adjoint au préfet de Mbacké, Siré Ba, a présidé lundi une réunion consacrée à la préparation de la 42e édition du Magal de Mame Cheikh Ibrahima Fall, prévue le 31 août prochain à Touba, a constaté l'APS.

"L'objectif de cette rencontre est de finaliser l'organisation dans les prochains jours et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accueillir les pèlerins dans de bonnes conditions ", a indiqué l'adjoint au préfet de Mbacké.

La rencontre, à laquelle ont pris part les services de l'administration et le comité d'organisation, a porté sur la mobilisation des moyens nécessaires pour le bon déroulement de cet événement religieux, selon Serigne Ngounda Fall, khalife de Serigne Bassirou Fall Alkhouran, et président du comité d'organisation.

Lors de la réunion, l'adjoint au préfet a invité les sapeurs-pompiers à présenter leur plan d'intervention et à travailler en étroite collaboration avec le comité d'organisation et les équipes sur le terrain. "Une attention particulière devra être accordée aux risques d'inondation", a-t-il dit à cette occasion.

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Siré Ba a également invité la Société nationale d'électricité (SENELEC) à assurer la continuité de l'alimentation électrique, notamment dans les lieux importants et aux alentours du domicile du Khalife général des Baye Fall, par la mise en place d'équipes d'intervention rapide en cas de coupure.

Les questions de sécurité devront aussi faire l'objet d'une bonne coordination entre les différents services afin d'anticiper les éventuels problèmes et d'intervenir rapidement.

Le Magal de Mame Cheikh Ibrahima Fall commémore la rencontre historique entre le vénéré disciple et fondateur des Baye Fall et son maître spirituel, Cheikh Ahmadou Bamba (Serigne Touba), ainsi que le jour où il a reçu sa bénédiction.

Cet événement, qui célébré dans le passé à Thiès, a été transféré depuis plusieurs années à Touba, précisément dans le quartier dénommé Baye Fall, où il rassemble chaque année des milliers de fidèles.