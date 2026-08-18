Sénégal: Bakel - Marche pacifique des producteurs rizicoles contre les coupures d'électricité dans les stations de pompage

Bakel — Des producteurs rizicoles du département de Bakel (est) ont organisé une marche pacifique, lundi, pour déplorer la coupure de l'électricité au niveau des stations de pompage et le délai "insuffisant" de deux ans qui leur est imparti pour honorer les impayés.

"La SENELEC nous demande d'honorer nos impayés au bout de deux ans maximum. Un délai aussi court avec des factures allant de 23 millions jusqu'à 100 millions FCFA. Demander à des organisations paysannes qui s'apprêtent à aller en campagne de payer une dette aussi importante au bout d'une année, c'est les amener au chômage", a déploré Samba Ka, président du collège des producteurs rizicoles du département de Bakel.

Il s'exprimait au terme d'une marche pacifique organisée, qui a réuni plusieurs producteurs rizicoles venus de différentes localités du département de Bakel. Un memorandum a été également remis à l'autorité administrative pour des solutions.

En juillet dernier la Société nationale d'électricité (SENELEC) avait suspendu l'alimentation électrique de plusieurs parcelles rizicoles du département de Bakel. Une coupure due au non paiement des factures qui varient entre 23 et 100 millions de francs CFA, selon les périmètres.

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Selon Samba Ka, en dehors du périmètre rizicole "Kollangal" au niveau de Bakel, la SENELEC a également coupé l'électricité au niveau des stations de pompage de Moudéry, Diawara, Koughany et Golmy.

"La SENELEC n'a pas hésité à couper toutes ces différentes stations de pompage sans même privilégier une concertation avec les acteurs que nous sommes. Raison pour laquelle, nous avons jugé nécessaire de nous faire entendre pour que l'autorité administrative puisse se saisir du dossier et accompagner les acteurs que nous sommes", a déclaré Samba Ka.

Pour le seul périmètre rizicole de "Kollengal", la facture des impayés est estimée à 98 millions FCFA, a-t-il fait savoir, précisant que ce montant inclut le prix fixe selon les producteurs, "alors qu'ils étaient exonérés de cette charge".