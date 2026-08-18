Sénégal: Saint-Louis - 500 étudiants de l'UGB participent à un camp citoyen pour renforcer les liens à la nation et la résilience (Commandant)

Saint-Louis — Quelque 500 étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord) prennent part, depuis ce lundi, à un camp citoyen dont l'objectif est de renforcer les liens à la nation et la résilience nationale, a indiqué le commandant de la zone militaire n° 2, le colonel Alioune Samassa.

"Nous avons bien voulu organiser un camp citoyen au profit des étudiants de l'UGB dans le but de renforcer les liens à la nation et également la résilience nationale", a déclaré le commandant de la zone Nord, regroupant les régions administratives de Louga, Matam et Saint-Louis.

Il s'exprimait face à la presse à l'occasion de la cérémonie officielle marquant le démarrage de ce camp.

Selon lui, "cette résilience nationale et cette consolidation des liens à la nation passeront par le partage de valeurs citoyennes et de civisme".

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Il a souligné "que le monde universitaire est un cadre idéal pour comprendre les menaces qui guettent notre pays, les risques sécuritaires et pouvoir également agir ensemble pour combattre tous ces fléaux qui gagnent peu à peu notre cité".

"Nous évoluons dans un monde géopolitique qui s'accélère avec des menaces qui se posent au niveau de la frontière", a t-il dit, estimant que "la contribution des acteurs militaires et non militaires est fondamentale pour une action concertée, pour venir à bout de toutes ces menaces".

Pour le recteur de l'UGB, le professeur Maguette Ndiaye, ce camp a été initié pour "qu'en dehors des connaissances et des savoirs que nous donnons aux étudiants, on puisse les former pour qu'ils deviennent des citoyens modernes, prêts à servir la nation et à contribuer à son développement".

L'objectif spécifique est "'de former les étudiants au civisme, au patriotisme, à des valeurs de responsabilité, du service à la communauté et surtout du respect de l'autre et du patrimoine. C'est important dans nos espaces universitaires".

Le professeur Dah Dieng, coordonnateur du comité d'organisation, a fait l'historique de ce camp, dont la tenue s'explique par le constat de l'existence, à l'UGB, d'une "armée G5" constituée d'étudiants qui n'en ont pas pour autant les attributions ni la formation.

Il s'est, dit-il, ensuite ouvert aux responsables de cette "armée", qui ont jugé pertinente leur initiation à une formation citoyenne pour mieux maîtriser des concepts comme la citoyenneté, la responsabilité, etc.

De même, le recteur ainsi que les enseignants saisis ont apprécié ce choix et ont décidé de l'accompagner.

"Sur 699 candidats, 500 dont des enseignants, personnels techniques et de service ainsi que des jeunes de Sanar, ont été choisis pour, durant quinze jours, s'imprégner de la citoyenneté", a dit le professeur Dieng, soucieux de régler "un problème de manque de valeurs décelé chez beaucoup d'étudiants".

Outre la formation aux concepts de la citoyenneté et de la responsabilité, les étudiants vont mener des activités d'utilité publique comme le reboisement, le don de sang, entre autres.