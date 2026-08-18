Sénégal: Kaolack - L'ANEC accélère la digitalisation de l'état civil

Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, s'est dit satisfait de l'état d'avancement de la quatrième phase du Plan national de remédiation de l'état civil dans la région de Kaolack (centre), consacrée notamment à la digitalisation des actes, la formation des agents et l'activation de la plateforme "Sama état civil".

"L'impression que j'ai eue aujourd'hui est bonne. Les agents et officiers d'état civil se sont beaucoup investis dans la capacitation qui leur est proposée. Cela montre qu'ils adhèrent totalement à notre démarche et à l'outil que nous souhaitons harmoniser au niveau national", a-t-il déclaré.

M. Ndao s'exprimait, lundi, à l'issue d'une visite effectuée dans les communes de Nioro, Ndiédieng et Kaolack, dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du Logiciel de gestion de l'état civil (LGEC).

Il a salué l'engouement des agents et officiers d'état civil pour les sessions de renforcement de capacités organisées dans le cadre de cette quatrième phase du Plan national de remédiation de l'état civil dans la région de Kaolack.

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Le directeur général de l'ANEC a également relevé le "très bon niveau" de certains agents dans l'utilisation des outils numériques, ainsi que la mobilisation des maires, qui jouent, selon lui, pleinement leur rôle d'officiers principaux de l'état civil.

L'étape de Kaolack, entamée le 10 août, doit prendre fin le 20 août prochain, avant la poursuite des opérations dans les régions de Kaffrine, puis de Tambacounda, a indiqué M. Ndao.

Il a assuré qu"' aucun centre d'état civil ne sera laissé en rade" dans le cadre de la remédiation du logiciel et de l'activation de la plateforme "Sama état civil".

Toutefois, Matar Ndao a fait état de l'absence, à ce jour, de notification du budget de l'ANEC pour l'exercice 2026, estimant que cette situation ne permet pas d'accélérer davantage le processus de digitalisation.

Dans le département de Nioro, les agents et officiers d'état civil de sept communes ont bénéficié, lundi, d'une formation sur l'utilisation du logiciel de gestion de l'état civil, dans la salle de délibération de la mairie de Nioro.

Le maire de Nioro, Djime Momath Bâ, s'est félicité de cette initiative, soulignant la nécessité pour sa commune, en raison de sa position stratégique, de sécuriser et de moderniser son état civil.

"Aujourd'hui, il est devenu nécessaire de digitaliser l'état civil. Cette digitalisation permettra non seulement de faciliter l'accès aux documents, mais également de renforcer leur sécurisation", a-t-il indiqué.

M. Bâ a invité les agents et officiers d'état civil à mettre en pratique les connaissances acquises pour une meilleure gestion des actes d'état civil.

Le même processus est mis en oeuvre dans les communes de Ndiédieng et Kaolack, où les officiers d'état civil bénéficient également d'une formation sur le Logiciel de gestion de l'état civil.

Le maire de Ndiédieng, Abdoul Aziz Mbodji, a estimé que la digitalisation du service d'état civil permet de le moderniser, de sécuriser les actes et les données des populations, mais également de faciliter l'accès au service et la délivrance des documents.

Dans la région de Kaolack, quatre équipes de l'ANEC sont déployées dans le cadre de la mise en oeuvre de la quatrième phase du Plan national de remédiation du LGEC et de l'activation de la plateforme "Sama État civil".

Des équipements informatiques ont également été remis aux centres d'état civil dont les agents ont participé aux sessions de formation.

Au niveau national, 471 des 629 centres d'état civil sont déjà digitalisés grâce au LGEC, soit un taux de 75 %, selon les données communiquées par l'ANEC.