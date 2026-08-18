Sénégal: Quatre anciens auxiliaires de la Gendarmerie arrêtés à Saraya pour usurpation de fonction

Kédougou — Quatre anciens auxiliaires de la Gendarmerie nationale sont soupçonnés d'avoir monté un système de fausses opérations de contrôle pour soutirer de l'argent à des personnes dans plusieurs localités du département de Saraya dans la région de Kédougou (sud-est), a appris l'APS d'une source sécuritaire locale.

Les membres du groupe auraient notamment profité de leur ancienne expérience au sein des forces de défense et de sécurité pour se présenter comme des agents en mission.

Des contrôles improvisés auraient ainsi été organisés sur certains axes, avec pour cible des personnes soupçonnées de transporter ou de détenir des produits illicites, renseigne la même source.

Plusieurs victimes auraient été contraintes de remettre d'importantes sommes d'argent pour éviter des poursuites. Parmi les faits rapportés, une personne de nationalité étrangère aurait ainsi perdu 500 000 de francs CFA, tandis qu'un gérant de bar aurait été délesté de 550 000 francs CFA.

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Les investigations menées à Saraya ont progressivement permis d'identifier quatre suspects. Les interpellations se sont déroulées successivement, jusqu'à la présentation volontaire du dernier membre présumé du groupe, a informé la source sécuritaire.

Cette affaire met en lumière "un mode opératoire fondé sur l'usurpation de fonction et l'exploitation de la vulnérabilité de personnes craignant d'être poursuivies pour des activités considérées comme illicites".

Les quatre suspects doivent désormais répondre des faits qui leur sont reprochés devant la justice.