Sénégal: Malaises - Des symptômes à ne pas prendre à la légère, selon un cardiologue

Dakar — Le malaise, considéré à tort comme un simple trouble passager, peut en réalité cacher des situations cliniques très diverses et parfois graves, allant de la syncope bénigne à des pathologies cardiovasculaires susceptibles d'engager le pronostic vital, a fat savoir le cardiologue Mbaye Paye.

"Le malaise est un motif de recours aux urgences, qui n'est jamais bénin d'emblée, et qui impose une prise en charge méthodique", souligne le spécialiste dans un entretien avec l'APS.

En analysant cette problématique, le cardiologue relève que le terme "malaise" demeure très utilisé par les patients, alors qu'il ne constitue pas, selon la Haute autorité de santé (HAS), un cadre nosologique médical précis.

"Il désigne généralement une sensation pénible pouvant être associée à un trouble de la conscience ou de la vigilance, avec un retour spontané à l'état antérieur", a expliqué le docteur Paye, précisant que le malaise peut être "fugace ou durable, d'apparition brutale ou progressive".

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"Il peut notamment correspondre à une syncope, une lipothymie ou encore à une perte de connaissance brève", a relevé le praticien.

La syncope se caractérise par une perte de connaissance complète, brève et spontanément réversible, liée à une diminution temporaire du débit sanguin cérébral. La lipothymie, elle, correspond à une sensation de malaise imminent sans perte totale de connaissance, a ajouté Dr Paye.

"Une lipothymie doit être explorée avec autant de soins qu'une syncope vraie", insiste le cardiologue.

"Les causes sont multiples. Au moins, la moitié des syncopes seraient d'origine réflexe ou vagale, tandis qu'environ 20 % seraient liées à une cause cardiaque, notamment des troubles du rythme ou de la conduction, voire une sténose aortique", a-t-il fait savoir.

Les autres causes comprennent notamment les troubles métaboliques, l'épilepsie, les intoxications et certains accidents ischémiques transitoires, a-t-il ajouté.

Le spécialiste appelle à ne pas minimiser un épisode de malaise, particulièrement lorsqu'il se répète, survient à l'effort ou s'accompagne de symptômes inhabituels.

"Les étourdissements, vertiges, pertes d'équilibre, sueurs importantes, troubles respiratoires, nausées, pâleur, absence de réaction ou propos incohérents figurent parmi les manifestations pouvant accompagner un malaise", a souligné le spécialiste en cardiologie.

Dr Paye invite à une vigilance accrue des populations, en présence de douleurs thoraciques, de palpitations, d'un essoufflement anormal ou d'un malaise survenant pendant ou juste après un effort.