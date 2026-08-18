Sénégal: Thiès - Le lycée Malick Sy prime ses meilleurs élèves, dont 124 bacheliers

Thiès — Le lycée Malick Sy a primé ses meilleurs élèves pour leurs performances réalisées en classe et au baccalauréat, dont 124 bacheliers ayant obtenu les mentions "bien" et "assez-bien", à l'occasion d'une journée d'excellence organisée dimanche par l'administration de l'établissement, a constaté l'APS.

"Nous avons primé six de nos meilleurs élèves et 124 bacheliers du lycée ayant obtenu la mention bien et assez-bien", a déclaré Daouda Fall, proviseur du lycée El Hadji Malick Sy de Thiès.

Il prenait part à la journée d'excellence organisée par l'administration de l'établissement à l'auditorium de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, avec comme parrain le ministre en charge de l'Elevage, Ousmane Diagne.

Concernant les performances scolaires, l'administration a choisi "les deux meilleurs élèves de chaque niveau", de la seconde à la terminale.

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Le lycée a aussi primé les bons résultats obtenus au baccalauréat, à travers les titulaires de mention. Certains élèves ont été primés deux fois, pour leurs performances en classe et à l'examen.

M. Fall a expliqué le caractère "très sélectif" des prix décernés pour les performances scolaires, par des contraintes d'ordre matériel et financier.

"Si nous devrions récompenser ceux qui ont 12, 14 ou même 18 de moyenne, il serait impossible d'assurer une bonne organisation matérielle et financière de la journée, car ils font plus d'une cinquantaine", a-t-il justifié.

"C'est pourquoi, nous avons pris les meilleurs des meilleurs, en sélectionnant six élèves, [soit] les deux meilleurs de chaque niveau", a relevé M. Fall.

Selon le proviseur du lycée Malick Sy, le pari de récompenser 124 bacheliers a nécessité du soutien, pour relever le défi jugé "colossal" de l'organisation de la cérémonie.

Il a salué la mobilisation de "toute la communauté thiéssoise", à travers les anciens élèves du lycée, pour aider à la réussite de cette fête de l'excellence.

"Le lycée Malick Sy a un dispositif d'encadrement qui sera maintenu et perfectionné d'année en année, parce que l'objectif final est de faire réussir tous les élèves", a dit M. Fall.

Le parrain a loué le mérite des lauréats en ces termes : "Vous ne le devez pas au hasard. Il est le fruit de votre persévérance, de votre discipline et de votre détermination à aller au bout de vos ambitions".

"Soyez fiers de vous et du chemin parcouru, mais surtout, continuez à rendre fiers vos parents, vos enseignants et tous ceux qui croient en vous", leur a encore lancé l'ancien élève du lycée Malick Sy.

Il a souligné que cette distinction "n'est pas une fin en soi", mais doit plutôt être une "source de motivation supplémentaire, pour continuer à travailler, à apprendre, à progresser et à viser toujours plus haut".

"À travers votre réussite, c'est aussi l'image de votre établissement que vous portez. Faites-en donc une fierté, en restant des femmes et des hommes de valeurs, engagés et utiles à la société", a enfin recommandé Ousmane Diagne.