Sénégal: Ourossogui - Une mission chirurgicale pour prendre en charge 16 enfants atteints de pathologies pariétales

Ourossogui — Une mission de chirurgie pariétale pédiatrique initiée par La Chaîne de l'Espoir a démarré lundi à l'hôpital de Ourossogui, dans la région de Matam (nord), en vue de prendre en charge 16 enfants souffrant de pathologies de la paroi abdominale.

La mission, prévue pour trois jours, concerne une trentaine d'enfants identifiés comme présentant des pathologies pariétales.

Elle sera suivie, jeudi, d'une session de formation destinée aux acteurs locaux sur la prise en charge de ces affections.

"Il s'agit d'une mission chirurgicale qui va prendre en charge 16 enfants et qui va durer trois jours. Le quatrième jour sera consacré à la formation des acteurs locaux", a expliqué le chirurgien pédiatre Gabriel Ngom.

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Il s'exprimait en présence notamment du directeur de l'établissement, de représentants de La Chaîne de l'Espoir et de spécialistes de la chirurgie pédiatrique.

Selon le professeur Ngom, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l'offre de soins spécialisés destinés aux enfants dans les différentes régions du Sénégal.

Il a relevé la présence de chirurgiens pédiatres dans plusieurs régions du pays, dont deux dans la zone de Matam, l'un étant basé à Ourossogui.

"Beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de la santé infantile. Maintenant, dans toutes les régions, vous trouvez des pédiatres, vous trouverez aussi des chirurgiens pédiatres", a-t-il relevé, estimant que la région de Matam dispose désormais d'une couverture appréciable en spécialistes pour la prise en charge des enfants.

La mission ne prévoit pas, à cette étape, le recours à la télémédecine ni à d'autres dispositifs technologiques relevant de la chirurgie à distance.

Ces outils pourraient toutefois être intégrés à une prochaine mission, selon un de ses responsables.

L'ONG La Chaîne de l'Espoir prévoit de poursuivre ses interventions dans d'autres régions du pays, après Ourossogui et Matam.

De nouvelles missions sont notamment annoncées à Saint-Louis, avec l'objectif de rapprocher les soins chirurgicaux pédiatriques spécialisés des populations.

Cette initiative représente une nouvelle étape dans le renforcement des compétences des acteurs locaux et l'amélioration de l'accès aux soins chirurgicaux spécialisés pour les enfants en dehors de Dakar, selon le professeur Ngom.