Afrique Centrale: Le Président Félix Tshisekedi, invité d'honneur aux festivités du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon

17 Août 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Invité d'honneur du Président gabonais, Brice-Clotaire Oligui Nguema, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté ce lundi sur l'esplanade de la Concorde à Libreville, aux commémorations du 66e anniversaire de l'Indépendance de la République gabonaise, aux côtés de ses homologues de Gambie, de Guinée-Bissau et de Sao Tomé-et-Principe.

Cette cérémonie, marquée par le passage des unités pédestres et motorisées des Forces armées gabonaises, a permis au peuple gabonais de célébrer son accession à la souveraineté nationale ainsi que le retour du pays à l'ordre constitutionnel.

Les cinq Chefs d'État ont également pris part à l'inauguration du monument de la Concorde, érigé sur le front de mer de Libreville. Cet édifice mémoriel rend hommage à Georges Damas Aleka, compositeur de « La Concorde », l'hymne national du Gabon.

La participation du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ces festivités traduit l'excellence des relations entre Kinshasa et Libreville, ainsi que la volonté commune de deux dirigeants de renforcer les liens historiques d'amitié et de fraternité qui lient leurs peuples.

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