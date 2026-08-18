Sénégal: Lutte contre la désertification - Le Sénégalais Cheikh Mbow élu président d'un comité spécialisé des Nations unies

Dakar — Le Centre de suivi écologique (CSE) du Sénégal a annoncé, lundi, l'élection de son directeur général, Cheikh Mbow, au poste de président du comité de l'interface science-politique (SPI) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD).

Selon le CSE, M. Mbow a été élu lors d'une réunion de la 17e conférence de la Convention des nations unies sur la lutte contre la désertification (COP 17), qui se tient actuellement à Oulan-Bator, en Mongolie. Il est chargé d'exercer un mandat de quatre ans.

À la tête du comité SPI, l'universitaire sénégalais contribuera à la coordination et à l'orientation des travaux scientifiques destinés à éclairer les décisions et politiques de lutte contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse, selon le CSE.

L'instance qu'il va diriger pendant quatre ans devra soutenir les efforts fournis en faveur de la neutralité en matière de dégradation des terres, ajoute la même source.

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Le professeur Cheikh Mbow est membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Le CSE affirme que l'élection de son directeur général est la reconnaissance de son expertise scientifique et de son engagement en faveur d'une bonne articulation de la science avec les politiques publiques et les actions de terrain.

"Cette [élection] constitue une fierté pour le Centre de suivi écologique et témoigne de la reconnaissance internationale de son expertise dans les domaines du suivi environnemental, de la gestion durable des ressources naturelles, de la lutte contre la désertification, de la résilience climatique et de l'utilisation de la science au service de la décision publique", ajoute le CSE.

Implanté à Dakar, le Centre de suivi écologique est "une institution de référence", qui a une vocation nationale, régionale et internationale, dans le domaine de la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement.

Il assure la production et la diffusion de données, d'analyses stratégiques et de services d'aide à la décision, au profit de l'État du Sénégal, des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile.