Sénégal: Un élu annonce un amendement pour rendre publiques les déclarations de patrimoine avec effet rétroactif

17 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le député du groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes (majorité) Amadou Ba a annoncé lundi son intention de proposer un amendement à l'article 18 de la loi sur la déclaration de patrimoine, afin de rendre publiques les déclarations des personnes assujetties à cette obligation, avec un effet rétroactif.

"Je vous annonce que prochainement nous allons amender l'article 18 de la loi sur la déclaration de patrimoine pour rendre toutes les déclarations publiques, avec effet rétroactif ", a-t-il déclaré lors des débats à l'Assemblée nationale.

Selon lui, cette réforme doit permettre à chaque citoyen de connaître le patrimoine détenu par les ministres et les autres personnes soumises à l'obligation de déclaration.

Le député estime que la déclaration de patrimoine doit intervenir aussi bien à l'entrée qu'à la sortie des fonctions des autorités publiques concernées, y voyant un moyen de renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques.

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"L'État ne doit pas être une variable d'ajustement ou un instrument de création d'un parti politique", a-t-il également soutenu, faisant état d'une "rupture idéologique" avec certains acteurs qui, selon lui, avaient auparavant défendu le patriotisme et la transparence.

Amadou Ba a indiqué que la réforme pourrait susciter des résistances, notamment de la part de responsables qui pourraient être réticents à exercer des fonctions publiques en raison de la publicité de leur patrimoine.

Il a également évoqué le cas de certains élus locaux, estimant que la publication de leurs déclarations de patrimoine permettrait aux populations de mieux connaître les biens de leurs responsables ainsi que les conditions dans lesquelles ils ont été acquis

Le député de la majorité a par ailleurs appelé l'ensemble de l'opposition à soutenir cet amendement, qu'il présente comme une mesure destinée à renforcer la transparence et le contrôle citoyen dans la gestion des affaires publiques.

"Nous allons amender l'article 18 et le rendre public de façon rétroactive", a-t-il insisté.

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