Nigeria: Elections partielles - L'opposant Ademola Adeleke a été réélu dans le riche État d'Osun

Au Nigeria, la victoire du gouverneur sortant lors des élections partielles organisées samedi 15 août dans le riche État minier d'Osun, dans le sud-ouest du pays, suscite de nombreuses réactions. Après une campagne électorale houleuse et particulièrement tendue, Ademola Adeleke a remporté le scrutin sous la bannière de l'Accord Party, un résultat qui redonne de l'espoir à l'opposition nigériane avant les élections des gouverneurs, en février 2027 - juste après les élections générales de janvier prochain -, au cours desquelles elle espère conquérir certains Etats fédérés.

Pour son deuxième mandat, Ademola Adeleke a choisi de quitter le Parti démocratique populaire (PDP) et de rejoindre l'Accord Party, une formation bien plus modeste, en comptant sur son ancrage local pour contrer le candidat du parti majoritaire, Bola Oyebamiji.

Et celui-ci a finalement remporté le scrutin avec 50,8% des voix dans le riche État d'Osun, connu pour ses importantes réserves minières et plus particulièrement pour l'or de son sous-sol.

Ademola Adeleke a notamment bénéficié du soutien de son frère, le millionnaire Deji Adeleke, et du fils de ce dernier, la star mondiale de la musique Davido.

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La campagne a été marquée, début août, par le gel d'un compte bancaire du gouvernement de l'État d'Osun, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de gestion de fonds frauduleuse, par le gouvernement local.

Le gouverneur Ademola Adeleke - qui a saisi la justice après avoir dénoncé une manoeuvre politique de la Commission contre les crimes financiers et économiques (EFCC) - a annoncé peu après son élection que ce différend avait pu être réglé à la suite d'une intervention du président Bola Tinubu.

Bien que le résultat de ce scrutin partiel soit présenté par l'opposition comme une victoire pour le multipartisme au Nigeria, le gouverneur Adeleke a déjà déclaré qu'il soutiendrait la candidature du président Tinubu à sa réélection, en janvier prochain, car c'est un Yoruba, originaire du sud-ouest du Nigeria, comme lui.